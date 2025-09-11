Garcia zajął miejsce Szczęsnego

Miniony sezon był dla Barcelony bardzo udany. Katalończycy zdobyli Super Puchar Hiszpanii, Puchar Króla i mistrzostwo kraju. Szczęsny miał w tym wielki udział. Co prawda Polak rozgrywki zaczął w roli rezerwowego, ale kiedy w styczniu wszedł do bramki, to miejsca w niej nie oddał już do samego końca.

Reklama

W letnim okienku transferowym Barcelona zdecydowała się na zakup nowego bramkarza. Do ekipy mistrzów Hiszpanii dołączył Joan Garcia z Espanyolu Barcelona. 24-latek z miejsca został numerem 1.

Szczęsny walczy o powrót do składu Barcelony

Szczęsny spadł w hierarchii bramkarzy katalońskiego zespołu. Polak od początku nowej kampanii hiszpańskiej La Liga nie zagrał nawet minuty. Początkowo nasz rodak nie był nawet zgłoszony do rozgrywek.

To jednak nie zniechęciło Szczęsnego do podjęcia rywalizacji o miejsce w składzie. Wręcz przeciwnie. Były bramkarz reprezentacji Polski trenuje z jeszcze większym zapałem. Nawet w dni wolne!

Szczęsny trenuje nawet jak ma wolne

Hiszpańskie media poinformowały, że Szczęsny pojawił się w ośrodku treningowym Barcelony choć Hansi Flick dał piłkarzom wolne. Niemiecki szkoleniowiec też był obecny w Ciutat Esportiva i widział zaangażowanie Polaka, czym na pewno zapunktował u niemieckiego szkoleniowca.

Ale czy na tyle, by wrócić do składu Barcelony? W najbliższej kolejce Barcelona w stolicy Katalonii zmierzy się Valencią. Szczęsny raczej nie ma szans na "wskoczenie" do podstawowego składu. Prędzej zasiądzie na ławce rezerwowych. O wszystkim przekonamy się w niedzielę.