Po losowaniu grup mundialu wydawało się, że potyczka z Saudyjczykami to najmniejsze wyzwanie, jakie czekać będzie ekipę trenera Czesława Michniewicza w fazie grupowej. Wszystko zmieniło się jednak we wtorek, w pierwszym dniu rywalizacji w grupie C, gdy drużyna, która w azjatyckich kwalifikacjach w pokonanym polu zostawiła Japonię i Australię, wygrała z faworyzowaną Argentyną 2:1. Ten wynik zszokował piłkarski świat i został uznany za największą niespodziankę w sięgającej 1930 roku historii mundialu.

Reklama

Wynik starcia z Argentyną jest zaskoczeniem, ale sama gra Saudyjczyków nie. Widzieliśmy wszystkie możliwe do obejrzenia mecze Arabii Saudyjskiej i spodziewałem się, że tak będzie grać. To reprezentacja oparta na piłkarzach drużyny Al-Hilal, bardzo utytułowanej w tamtej części świata. Agresywna, wybiegana, dobrze zorganizowana - ocenił najbliższego rywala Michniewicz.

Polacy zaczęli mundial od 0:0 z Meksykiem, a na odbiorze tego rezultatu zaważył w dużym stopniu niewykorzystany przez Roberta Lewandowskiego rzut karny oraz... wygrana Arabii Saudyjskiej, która sprawia, że w sobotę biało-czerwonych urządzają tylko trzy punkty.

Będzie to trzecia potyczka polskiego zespołu z przeciwnikiem z Azji w mundialu. W 2002 roku przegrali z będącą współgospodarzem turnieju Koreą Południową 0:2, a cztery lata temu w Rosji w "meczu o honor" pokonali Japonię.

Reklama

W Arabii po zwycięstwie nad jednym z faworytów imprezy zapanowała ogólnonarodowa euforia, a król ogłosił środę dniem wolnym od pracy. Nastroje mediów, które uważają, że teraz ich reprezentacja może pokonać każdego, stara się tonować francuski trener Herve Renard.

Reklama

Napisaliśmy historię saudyjskiej piłki nożnej i tego już nikt nam nie zabierze. Ale musimy myśleć o przyszłości, ponieważ wciąż mamy dwa mecze, które będą dla nas bardzo trudne i decydujące – powiedział Renard.

W sobotę w jego drużynie zabraknie obrońcy Yassera Al-Shahraniego, który z powodu kontuzji wrócił już do ojczyzny. Znak zapytania należy postawić przy Salmanie Al-Faraju. Pomocnik i kapitan kadry również nie dokończył meczu z Argentyną, pierwsze informacje wskazywały, że to koniec mundialu dla niego, ale ostatnie doniesienia wskazują, że wraca do zdrowia.

Polacy do tej pory trzy razy grali z tym rywalem i odnotowali komplet zwycięstw.

Sześć godzin później w drugim spotkaniu tej grupy Argentyna spotka się z Meksykiem. Dwukrotni mistrzowie globu po falstarcie są w podbramkowej sytuacji. Remis Polski z Meksykiem był co prawda najkorzystniejszym wynikiem dla Lionela Messiego i jego kolegów, ale kolejne niepowodzenie może ich wykluczyć z mundialu.

"Albiceleste" z Meksykiem w MŚ zagrają po raz czwarty. Dwukrotnie wyeliminowali go w 1/8 finału - w 2006 i 2010 roku, a wcześniej grali przeciw sobie w 1930 roku.

Porażka z Saudyjczykami, pierwsza od 3 lipca 2019 roku, jednak zszokowała argentyńskich piłkarzy i miała - według mediów - zachwiać ich pewnością siebie.

Ta grupa piłkarzy jeszcze nigdy nie była w takiej sytuacji. Nie spodziewaliśmy się, że tak rozpoczniemy turniej. Na nas spoczywa odpowiedzialność, żeby naprawić to, co zrobiliśmy źle i wrócić do tego, co mamy najlepszego. Ludzie muszą zaufać, że ta drużyna ich nie zawiedzie - przyznał Messi.

Mundial w Katarze ma być wielkim ukoronowaniem jego reprezentacyjnej kariery, a Puchar Świata to jedyne trofeum, którego brakuje w jego bogatej kolekcji.

Przeciw rodakom zagra w sobotę Gerardo "Tata" Martino. 60-letni Argentyńczyk w latach 2014-16 prowadził ojczystą reprezentację. Został selekcjonerem w miejsce Alejandro Sabelli po mundialu w Brazylii w 2014 roku, gdzie "Albiceleste" dopiero w finale ulegli po dogrywce Niemcom 0:1. Stracił posadę po dwóch latach.

Jedno jest pewne - Argentyna jest jedyną drużyną, która przed ostatnią serią spotkań w grupie C może nie mieć już szans na awans do 1/8 finału.

Mundialowa sobota rozpocznie się w Al-Wakrze, gdzie zmierzą się Tunezja z Australią. W powszechnym odczuciu ma to być pojedynek o trzecie miejsce w grupie D.

Zespół z Afryki na inaugurację pozostawił po sobie niezłe wrażenie i "urwał" punkty Danii, remisując 0:0. Australijczycy ulegli Francuzom 1:4, choć pierwsi zdobyli gola.

Z kolei o godz. 17 dojdzie do jednego ze szlagierów fazy grupowej między Francją - nie tylko z racji bronienia tytułu uchodzącej za jednego z faworytów, a Danią, w której niektórzy widzą "czarnego konia" turnieju.

Ostatnio oba zespoły mają okazję rywalizować regularnie. W tym roku będzie to już ich trzecie starcie, a wcześniej dwukrotnie w Lidze Narodów górą byli Skandynawowie. Z kolei w MŚ cztery lata temu również zmierzyły się w fazie grupowej i padł bezbramkowy remis.

Hugo Lloris podkreślił, że nie ma mowy, by ktoś w obozie "Trójkolorowych" zlekceważył Danię.

"Wielokrotnie wskazywałem, że Duńczycy jako zespół bywają niedoceniani. Na pewno jednak teraz będzie inaczej. Dwukrotnie w ostatnich pięciu miesiącach mogliśmy się przekonać, jak są dobrzy i groźni" - powiedział na konferencji prasowej kapitan i bramkarz Francuzów.

Jak dodał, remis z Tunezją nie jest wyznacznikiem możliwości Duńczyków. "W każdej chwili są w stanie rzucić wyzwanie najlepszym" - zauważył.

Choć wygrana przypieczętuje awans do drugiej rundy także trener Didier Deschamps tonuje nastroje: "Nie zamierzamy postrzegać siebie jako lepszych niż jesteśmy ani zadzierać głów wyżej niż to konieczne".

Do składu jego zespołu ma już wrócić Raphael Varane, którego w spotkaniu z Australią selekcjoner jeszcze oszczędzał po niedawnej kontuzji. Z kolei niespełna kwadrans trwała przygoda z MŚ Lucasa Hernandeza, który z powodu urazu już opuścił ekipę.

Duńczycy natomiast stracili doświadczonego pomocnika Thomasa Delaneya.

Sędzią tego spotkania będzie Szymon Marciniak. 41-letni arbiter z Płocka w sobotę poprowadzi swój pierwsze mecz w Katarze, ale trzeci w MŚ, bo dwa ma za sobą w mundialu cztery lata temu w Rosji. Na liniach pomogą mu stali współpracownicy - Tomasz Listkiewicz i Paweł Sokolnicki, a za system VAR odpowiadać będzie Tomasz Kwiatkowski.