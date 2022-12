O sprawie poinformował amerykański serwis sportowy "The Athletic", a jego doniesienia potwierdziła FIFA.

Jesteśmy głęboko zasmuceni tą tragedią, nasze myśli kierujemy do rodziny zmarłego, której składamy wyrazy współczucia - przekazały służby prasowe FIFA.

Szczegóły zdarzenia i informacje dot. zmarłego może przekazać tylko katarski rząd. Według "The Athletic" to ok. 40-letni mężczyzna o imieniu Alex, który spadł z rampy dla wózków widłowych i uderzył głową o beton.