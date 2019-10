Vital Heynen (trener reprezentacji Polski): "Amerykanie zasłużyli na zwycięstwo, grali agresywniej od nas. To było jak mecz piłkarski, który ma dwie połowy. Rywale dominowali w pierwszej części, a w drugiej wróciliśmy do gry i niemal doprowadziliśmy do tie-breaka. Dokonałem zmian w porównaniu z wcześniejszymi spotkaniami, ale wciąż brakuje nam kilku zawodników.

Bartosz Kurek (kapitan i atakujący reprezentacji Polski): "To długi turniej i musimy wyciągnąć wnioski z tego meczu. Jednocześnie nie możemy za długo go rozpamiętywać i trzeba się skupić na kolejnych spotkaniach.

- o Vitalu Heynenie i Wilfredo Leonie: "Nie lubię porównywać przeszłości i teraźniejszości. Staramy się zbudować drużynę pod kątem igrzysk. Myślimy o naszym głównym celu, na nim jesteśmy skupieni. Leon jest jednym z najlepszych siatkarzy na świecie, o ile nie najlepszym. Stanowi duże wzmocnienie zespołu. Musimy się poznać, bo nigdy wcześniej nie graliśmy razem. Mam nadzieję, że poprawimy swoją grę, by zrealizować cel w turnieju olimpijskim. Uważam, że jesteśmy na dobrej drodze, by to zrobić".

John Speraw (trener reprezentacji USA): "To był kolejny świetny mecz między tymi zespołami. Polacy to mocny zespół, dobrze prowadzony. Dobrze serwowaliśmy w pierwszym i drugim secie, później zaczęliśmy się mylić w tym elemencie. W pojedynkach z biało-czerwonymi zawsze różnicę robią jeden czy dwa punkty. Dziś to my je zdobyliśmy. Liczę, że z Thomas Jaeschke dojdzie do siebie szybko po kontuzji".

Micah Christenson (kapitan i rozgrywający reprezentacji USA): "Chciałbym podkreślić znaczenie Thomasa Jaeschke w tym spotkaniu. Jego wejście na boisko w dużym stopniu odmieniło naszą grę. Stanowi on przykład tego, jak powinniśmy grać. Będę się teraz modlił, by jego uraz nie okazał się poważny. Zawsze, kiedy gramy z Polską, spodziewamy się trudnego meczu. Wiedzieliśmy, że czeka nas bitwa. Jesteśmy dumni, że byliśmy w stanie zrealizować taktykę na to spotkanie".