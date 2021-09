Biało-czerwoni traktują tę imprezę jako okazję do rehabilitacji po nieudanym występie w igrzyskach olimpijskich w Tokio, z których odpadli w ćwierćfinale, wyeliminowani przez Francuzów. Po igrzyskach mistrzowie świata nie rozegrali żadnego meczu. W poniedziałek w Krakowie jedynie doszło do sparingu wewnętrznego, po którym trener Vital Heynen przyznał, że przerwa w grze odbiła się na dyspozycji drużyny i że brakuje jej rytmu meczowego. Zastrzegł, że może to być widoczne w starciu z Portugalią.

Polacy grają w Krakowie

Oprócz Portugalczyków, rywalami Polaków będą broniący tytułu Serbowie (4 września), następnie Grecy (5 września), Belgowie (6 września) i Ukraińcy (8 września). Wszystkie mecze grupy A zostaną rozegrane w Krakowie.

Będzie to druga edycja mistrzostw Europy z udziałem 24 drużyn i organizowana wspólnie przez cztery kraje. Półfinały i mecze o medale zaplanowano w Katowicach na 18 i 19 września.

Mecz z Portugalią rozpocznie się o godz. 17.30.