Biało-czerwoni są jednym z trzech zespołów, obok Włoch i mistrza olimpijskiego Francji, które zanotowały w fazie grupowej komplet pięciu zwycięstw. Podopieczni trenera Vitala Heynena odprawili w Krakowie w grupie A kolejno 3:1 Portugalię, 3:2 Serbię, 3:1 Grecję oraz 3:0 Belgię i Ukrainę.

Z kolei Finowie uplasowali się z dorobkiem trzech wygranych i dwóch porażek na czwartej pozycji w grupie C. „Suomi”, którzy rywalizowali w Tampere, pokonali 3:1 Macedonię Północną, 3:0 Hiszpanię oraz 3:2 Turcję, musieli natomiast uznać wyższość Rosji i Holandii - ulegli im 1:3.

Na kolejny etap ME Polacy i inne drużyny z grupy A oraz wszystkie z C przeniosły się do Gdańska, gdzie w sobotę i niedzielę odbędą się konfrontacje 1/8 finału, a we wtorek ćwierćfinały.

Rywala w ćwierćfinale poznamy wcześniej

Polacy pojawili się nad morzem w czwartek wczesnym popołudniem i razem z pozostałymi siedmioma ekipami zostali zakwaterowani w Hotelu Mercure Gdańsk Stare Miasto.

W piątek gospodarze zakończyli dłuższy trening o godz. 15.30, następnie udali się do hotelu na posiłek, mieli też zaplanowaną taktyczną analizę rywala. W sobotę przewidziano krótsze, trwająca 60 minut zajęcia. Gospodarze ćwiczyć będą o 11.30, a ich przeciwnicy o 12.45.

Przed spotkaniem Polski z Finlandią na parkiet Ergo Areny wyjdą siatkarze Rosji i Ukrainy - początek tej potyczki wyznaczono o godz. 17.30. Druga ćwierćfinałowa para wyłoniona zostanie w Gdańsku w niedzielę - o godz. 17.30 Portugalia zagra z Holandią, a o 20.30 Serbia z Turcją.

Walka w strefie medalowej odbędzie się w katowickim Spodku. Półfinały zaplanowano na 18 września, a dzień później mecz o brązowy medal i finał.