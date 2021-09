Biało-czerwoni to triumfatorzy dwóch ostatnich (2014, 2018) edycji mundialu.

W imprezie, która odbędzie się między 26 sierpnia - 11 września 2022 roku w 10 rosyjskich miastach, wezmą udział 24 zespoły. W pierwszej fazie będą one podzielone na sześć grup po cztery drużyny, z których awansują dwie czołowe z każdej oraz cztery z najlepszym bilansem spośród plasujących się na trzecich pozycjach. Druga faza to rywalizacja w czterech grupach po cztery ekipy, z których sześć awansuje do fazy finałowej w Moskwie.

Polacy jako obrońcy tytułu, obok drużyny gospodarzy, która ze względu na sankcje wynikające z procederu dopingowego wystąpi jako Rosyjska Federacja Piłki Siatkowej, mieli zagwarantowany udział w turnieju finałowym. Oba zespoły plus cztery inne najwyżej notowane w rankingu międzynarodowej federacji (FIVB), czyli Brazylia, Francja, Włochy i Argentyna zostały rozstawione.

Na tej samej podstawie pozostali uczestnicy zostali podzieleni na trzy koszyki. Z teoretycznie najsłabszego biało-czerwoni trafili na Bułgarię, z którą wielokrotnie rywalizacji w międzynarodowych imprezach, ale która wyraźnie przeżywa sportowy kryzys. W niedawnych mistrzostwach Europy odpadła w 1/8 finału ulegając Niemcom 1:3 i została sklasyfikowana na 12. pozycji.

Z koszyka "średniego" los skojarzył Polaków z Meksykanami, którzy zakwalifikowali się do MŚ na podstawie miejsca w rankingu. To 17. obecnie siła światowej siatkówki, która nie zakwalifikowała się do poprzedniego turnieju tej rangi.

Z kolei z grona teoretycznie najsilniejszych przeciwników do "polskiej" grupy trafili Amerykanie. To trzeci zespół poprzednich MŚ, który wtedy w półfinale uległ ekipie trenera Vitala Heynena. Drużynie USA kompletnie nie wyszły igrzyska w Tokio, gdyż zajęła piąte miejsce w grupie i nie awansowała do ćwierćfinałów.

Mecz otwarcia zaplanowano 26 sierpnia w Sankt Petersburgu. Dzień później ruszy rywalizacja w Moskwie, Ufie, Jekaterynburgu, Nowosybirsku, Kemerowie i Krasnojarsku, a pierwsza faza grupowa potrwa do 29 sierpnia. Terminy drugiej fazy grupowej to 2-4 września, a zespoły rywalizować będą w Kaliningradzie, Kazaniu, Sankt Petersburgu i Jarosławiu. Następnie czołowa "szóstka" na fazę finałową (7-11 września) przeniesie się do stolicy Rosji.

Nie wiadomo, kto poprowadzi Polaków w przyszłorocznych MŚ. Belgijski szkoleniowiec Vital Heynen po czterech lata pracy po zakończeniu mistrzostw Europy pożegnał się z drużyną. Wyboru jego następcy dokonają wybrane w poniedziałek nowe władze PZPS, z prezesem Sebastianem Świderskim na czele.