Biało-czerwoni to triumfatorzy dwóch ostatnich (2014, 2018) edycji mundialu.

W imprezie, która odbędzie się między 26 sierpnia - 11 września 2022 roku w 10 rosyjskich miastach, wezmą udział 24 zespoły. W pierwszej fazie będą one podzielone na sześć grup po cztery drużyny, z których awansują dwie czołowe z każdej oraz cztery z najlepszym bilansem spośród plasujących się na trzecich pozycjach. Druga faza to rywalizacja w czterech grupach po cztery ekipy, z których sześć awansuje do fazy finałowej w Moskwie.