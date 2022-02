Broniący trofeum kędzierzynianie trafili na niepokonane w tych rozgrywkach Dynamo Moskwa, z którym rywalizował w grupie Projekt Warszawa; podopieczni Andrei Anastasiego przegrali 2:3 w Rosji i 0:3 u siebie. Zaksa będzie gospodarzem pierwszego pojedynku.

Z kolei jastrzębianie, którzy z kompletem punktów zakończyli pierwszą część rozgrywek, o awans powalczą z Cucine Lube Civitanova, rywalem grupowym kędzierzynian. Oba spotkania zakończyły się w tie-breakach, Grupa Azoty przegrała we własnej hali 2:3 i w ostatnią środę wygrała we Włoszech 3:2.

Polskie zespoły w przypadku awansu spotkają się w półfinale.

W Lidze Mistrzyń po raz pierwszy w historii do rundy play off zakwalifikował się Developres, a ta sztuka nie udała się Chemikowi Police. Podopieczne Stephane Antigi nie były rozstawione w losowaniu i trafiły na rywala z najwyższej półki. VakifBank to jedna z najbardziej utytułowanych drużyn w Europie i czterokrotny triumfator rozgrywek.

Jeśli rzeszowianki sprawią sensację, a taką byłoby wyeliminowanie Turczynek, w półfinale zagrałyby ze zwycięzcą pary Lokomotiw Kaliningrad (z Malwiną Smarzek w składzie) - Fenerbahce Opet Stambuł.

W innym ćwierćfinale dojdzie do pojedynku polskich siatkarek - drużyna Magdaleny Stysiak (Vero Volley Monza) zmierzy się z ubiegłorocznym triumfatorem A. Carraro Imoco Conegliano, w którym występuje Joanna Wołosz.