Trener kędzierzynian Tuomas Sammelvuo postanowił w tym spotkaniu dokonać zmian kadrowych. W wyjściowej szóstce był rozgrywający Przemysław Stępień (zamiast Marcina Janusza). W sobotę nie zagrał podstawowy libero, Erik Shoji. Zamiast niego byli na boisku w tej roli: Korneliusz Banach i Adrian Staszewski.

Jednak, jak przyznał gracz zespołu z Olsztyna Karol Butryn przez większą cześć spotkania wydawało się, że wygra ZAKSA.

Na szczęście udało się odwrócić losy meczu. Zaczęliśmy funkcjonować na boisku jako drużyna. To przyniosło efekt w postaci zwycięstwa - powiedział siatkarz, który został wybrany MVP meczu.

Jednak przyjmujący Zaksy Wojciech Żalinski uważa, że to właśnie Butryn poderwał swoją drużynę do walki: Wydawało się, że ten mecz szybko skończymy i trzy punkty zostaną w Kędzierzynie-Koźlu. Jednak po serii dobrych zagrywek Butryna, potem on też tak atakował, że nie mieliśmy recepty jak go zatrzymać.

Bardzo żałuje, że nie udało się jego drużynie wygrać drugiego seta: "Jednak błędy w końcówce spowodowały, że wówczas nie wygraliśmy".

Następny mecz ligowy kędzierzynianie rozegrają we wtorek, w Lublinie. Rywalem będzie tamtejszy LUK. Z kolei drużyna z Olsztyna, dzień później zagra w Iławie z Jastrzębskim Węglem. Indykpol rozgrywał tam "domowe" mecze z powodu budowy nowej hali Urania.

autor: Rafał Czerkawski