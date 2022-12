Trzeci z polskich reprezentantów Developres Bella Dolina Rzeszów w Budapeszcie zagra z Vasasem Obudą. Wicemistrzynie Polski dwa tygodnie temu udanie zainaugurowały rozgrywki, wygrywając we własnej hali z Volley Mulhouse Alsace 3:0. Kolejne zwycięstwo mocno przybliży je do awansu do kolejnej rundy.

Z kolei łodzianki po porażce u siebie z Allianz MTV Stuttgart (0:3) nieco skomplikowały sobie sytuację. Chcą liczyć się w grze o awans z grupy, na kolejną wpadkę nie mogą sobie pozwolić, a taką byłaby porażka z Tenerife La Laguna. Hiszpanki po dłuższej przerwie wracają do Ligi Mistrzyń, ale kilkanaście lat temu kluby z Teneryfy, Las Palmas czy Murcii odgrywały kluczowe role w tych rozgrywkach.

Apetyt na awans do następnej rundy mają siatkarki Chemika. Mistrzynie kraju po łatwej wygranej w pierwszej kolejce Maricą Płowdiw (3:0) w środę w Rumunii zagrają z debiutującym w Lidze Mistrzyń C.S.M. Targovitse. Zespół od blisko dwóch lat prowadzi znany włoski szkoleniowiec Giovanni Caprara, a jedną z liderek jest Serbka Ana Bjelica, która występowała w polickim klubie w latach 2013-25.

Europejska Konfederacji Piłki Siatkowej (CEV) dokonała zmiany w regulaminie Ligi Mistrzów. Do ćwierćfinału bezpośredni awans uzyskają zwycięzcy pięciu grup. Z kolei drużyny, które zajmą drugie lokaty oraz jeden zespół z trzeciego miejsca z najlepszym bilansem zakwalifikują się do baraży, a wygrani dwumeczów uzupełnią stawkę ćwierćfinalistów.

W Pucharze CEV z powodzenie rywalizuje Grot Budowlani Łódź, który w rewanżowym meczu 1/16 finału zmierzy się na wyjeździe z C.S.O. Voluntari. Łodzianki pierwsze spotkanie pewnie wygrały 3:0 i w Rumunii do awansu wystarczą im dwa wygrane sety.