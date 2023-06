Ostatni sezon zawiercianie zakończyli na czwartym miejscu. Potem z klubem pożegnali się dwaj libero – Argentyńczyk Santiago Danani i Bartosz Makoś, przyjmujący Marcin Waliński oraz środkowy Krzysztof Rejno, który był wypożyczony z Grupy Azoty Zaksy Kędzierzyn-Koźle.

Reklama

To dla mnie kapitalna szansa na rozwój. Aluron CMC to uznana marka w PlusLidze. Gdy otrzymałem propozycję, by zostać częścią tej drużyny, szybko podjąłem decyzję. Chcę i mogę mocno pomóc drużynie w realizacji celów w przyszłym sezonie. Dodatkowymi atutami klubu są niesamowici kibice oraz jego organizacja, która stoi na najwyższym poziomie – powiedział Gregorowicz.

Reklama

Zdaniem prezesa klubu Kryspina Barana 29-letni libero jest jednym z bardziej niedocenianych siatkarzy na swojej pozycji.

Świetnie broni, o czym świadczy fakt, że trenerzy LUK-u w tym elemencie stawiali na niego kosztem tak uznanego gracza, jak Dustin Watten. Z dobrej strony pokazywał się również wtedy, gdy zastępował Amerykanina w pełnym wymiarze. Jestem pewien, że wniesie do naszej drużyny wiele jakości – ocenił prezes.

Wcześniej umowę z Aluronem CMC podpisał atakujący Karol Butryn (ostatnio Indykpol AZS Olsztyn) oraz inny reprezentant Polski - środkowy Mateusz Bieniek.

Reklama

Trenerem zespołu pozostanie Michał Winiarski, równolegle prowadzący reprezentację Niemiec.

W minionym sezonie zawiercianie zadebiutowali w Lidze Mistrzów. Fazę grupową zakończyli z najlepszym bilansem spośród zespołów z trzecich miejsc, a potem w barażu o ćwierćfinał musieli uznać wyższość skutecznie broniącej trofeum Grupy Azoty Kędzierzyn-Koźle. W kolejnym sezonie wystąpią w Pucharze CEV.

Autor: Piotr Girczys