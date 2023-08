Włoski szkoleniowiec ma na koncie m.in. tytuły mistrza swojego kraju, mistrzostwo Niemiec, a także triumf w Lidze Mistrzyń. Przez trzy lata prowadził także reprezentację Słowenii.

Największe sukcesy święcił w Bergamo, z którym wygrał Ligę Mistrzyń (2007), mistrzostwo (2006) i Puchar Włoch (2006). Kolejne mistrzostwo Italii zdobył prowadząc Novarę (2017).

Pierwsze kroki stawiał współpracując z Emanuele Zaninim i Andreą Anastasim. Zaczynał jako trener przygotowania fizycznego, następnie zdobywał doświadczenie jako asystent, aby w 2005 roku stać się pierwszym trenerem klubu włoskiej Serie A.

W roku 2015 wygrał Bundesligę i Puchar Niemiec z drużyną Friedrichshafen. W latach 2018-2021 prowadził reprezentację siatkarek Słowenii.

Cieszę się z podpisania kontraktu. Wszyscy wiedzą, jak renomowanym klubem jest Chemik. Mam świadomość, jakie oczekiwania się z tym wiążą i jestem na nie gotowy. To normalne. W sporcie z presją wyniku obcujemy na co dzień, jestem doświadczonym szkoleniowcem i potrafię sobie z tym radzić. Zaczynamy przygotowania do sezonu. Na początku priorytetem będzie praca w siłowni, przygotowanie motoryczne, później zaczniemy bardziej skupiać się na technice i taktyce. Pracujmy ciężko, walczmy, a wyniki przyjdą – przekonuje Fenoglio.

Chemik w poprzednim sezonie zdobył po raz 10. Puchar Polski, jednak w rozgrywkach ligowych zawiódł, zajmując dopiero piąte miejsce (przegrał w ćwierćfinałach z Grot Budowlanymi Łódź). Obecnie znacznie przebudował skład, który ma na celu odzyskanie tytułu mistrza Polski.