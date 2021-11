Pałający chęcią przełamania złej passy i powetowania sobie ostatnich niepowodzeń (trzy z czterech porażek jedną bramką, w tym dwie po dogrywce) gospodarze już w pierwszej tercji zdobyli cztery gole, a trafienie i asystę zaliczył w tej części gry szwedzki napastnik Patric Hornqvist. Później ekipa z Florydy nieco zwolniła tempo, ale pozwoliła gościom zdobyć tylko jednego gola, którego - przy stanie 0:5 - uzyskał Kyle Palmieri.

Panthers odnieśli ósme w sezonie zwycięstwo w roli gospodarzy i we własnej hali pozostają niepokonani. Na jakiś czas tracili jednak Aleksandra Barkova. Fiński hokeista w drugiej tercji zderzył się kolanami z jednym z rywali i długo nie mógł podnieść się z lodu. Opuścił plac gry przy pomocy kolegów i lekarzy, a dopiero badania wykażą, jak poważny jest jego uraz.

Zespołowi z Sunrise po piętach depczą Carolina Hurricanes. We wtorek wygrali w Las Vegas ze "Złotymi Rycerzami" 4:2 i było to ich 12. zwycięstwo w sezonie. Pod tym względem są najlepsi, a w liczbie punktów ustępują o jeden Panthers, którzy jednak rozegrali dwa mecze więcej.

Goście pierwszą i trzecią tercję wygrali po 2:0, a w drugiej oba gole zdobyli miejscowi. Wynik ustalił w 54. minucie Vincent Trocheck, który wcześniej odnotował asystę.

Na Zachodzie z dorobkiem 23 punktów prowadzą Anaheim Ducks. "Kaczory" pokonały po dogrywce Washington Capitals 3:2 i było to ich ósme z rzędu zwycięstwo. Taką serią nie może się pochwalić żaden inny zespół.

Bohaterem gospodarzy okazał się Trevor Zegras, który w piątej minucie dogrywki zdobył decydującego gola, a wcześniej posłał krążek do bramki w 51. minucie gry.

Była to tysięczna wygrana w NHL drużyny należącej do Walt Disney Company, a dzięki jednej asyście jej kapitan Ryan Getzlaf został siódmym w historii hokeistą Ducks, który osiągnął granicę 1000 punktów w klasyfikacji kanadyjskiej.

Wyniki wtorkowych meczów hokejowej ligi NHL:



St. Louis Blues - Arizona Coyotes 2:3

Dallas Stars - Detroit Red Wings 5:2

Minnesota Wild - San Jose Sharks 1:4

Pittsburgh Penguins - Buffalo Sabres 1:2

Toronto Maple Leafs - Nashville Predators 3:0

Florida Panthers - New York Islanders 6:1

New York Rangers - Montreal Canadiens 3:2

Philadelphia Flyers - Calgary Flames 2:1 (po dogr.)

Winnipeg Jets - Edmonton Oilers 5:2

Vegas Golden Knights - Carolina Hurricanes 2:4

Anaheim Ducks - Washington Capitals 3:2 (po dogr.)



tabele:

Atlantic Division

1. Florida Panthers 11 2 3 62 42 25

2. Toronto Maple Leafs 11 5 1 46 42 23

3. Tampa Bay Lightning 8 3 3 43 40 19

4. Detroit Red Wings 8 8 2 51 60 18

5. Boston Bruins 8 5 0 41 37 16

6. Buffalo Sabres 7 6 2 45 44 16

7. Montreal Canadiens 4 12 2 38 61 10

8. Ottawa Senators 4 10 1 36 52 9



Metropolitan Division

1. Carolina Hurricanes 12 2 0 49 27 24

2. Washington Capitals 9 2 5 56 39 23

3. New York Rangers 10 3 3 45 45 23

4. Philadelphia Flyers 8 4 2 38 35 18

5. New Jersey Devils 7 4 3 42 42 17

6. Columbus Blue Jackets 8 5 0 43 40 16

7. Pittsburgh Penguins 5 6 4 43 51 14

8. New York Islanders 5 6 2 29 39 12



Central Division

1. Winnipeg Jets 9 3 3 51 40 21

2. Minnesota Wild 10 5 0 49 47 20

3. Nashville Predators 9 6 1 44 42 19

4. St. Louis Blues 8 5 2 51 42 18

5. Dallas Stars 6 6 2 37 43 14

6. Colorado Avalanche 6 5 1 43 39 13

7. Chicago Blackhawks 4 9 2 33 51 10

8. Arizona Coyotes 2 13 1 26 62 5



Pacific Division

1. Anaheim Ducks 10 4 3 60 46 23

2. Edmonton Oilers 11 4 0 61 47 22

3. Calgary Flames 8 3 5 49 34 21

4. Vegas Golden Knights 9 7 0 49 50 18

5. Los Angeles Kings 8 5 2 42 37 18

6. San Jose Sharks 8 6 1 43 42 17

7. Vancouver Canucks 5 9 2 41 55 12

8. Seattle Kraken 4 10 1 42 55 9



W tabelach kolejno: zwycięstwa, porażki, porażki po dogrywce lub karnych (za jeden punkt), bramki zdobyte i stracone, punkty.