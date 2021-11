Owieczkin wpisał się na listę strzelców w 23., 24. i 45. minucie. W tym sezonie zdobył 18 goli i ma tyle samo asyst w 21 spotkaniach.

W punktacji kanadyjskiej z 36 punktami zajmuje trzecie miejsce, za zawodnikami Edmonton Oilers Leonem Draisaitlem - 40 (20+20) i Connorem McDavidem - 36 (14+22). Rywale rozegrali po 19 meczów.

Rosyjski gwiazdor w całej karierze uzyskał już 1356 punktów (748 bramek i 608 asyst) i awansował na 26. miejsce w klasyfikacji wszech czasów. Prowadzi legendarny Kanadyjczyk Wayne Gretzky - 2857 pkt.

Z kolei w zestawieniu najlepszych strzelców 36-letni hokeista z Moskwy jest czwarty i brakuje mu 18 trafień do trzeciego na liście wszech czasów Czecha Jaromira Jagra.

Broniący tytułu Tampa Bay Lightning wygrali z debiutującymi w rozgrywkach NHL Seattle Kraken 3:0. Gole zdobyli Pierre-Edouard Bellemare w 3. minucie, Ross Colton w 21. i Steven Stamkos w 52., a bramkarz Andriej Wasilewski drugi raz z rzędu zachował czyste konto. Jednocześnie Rosjanin odniósł 200. zwycięstwo w karierze.

W piątek triumfowały - wszystkie na wyjazdach - także inne czołowe drużyny, m.in. Carolina Hurricanes, New York Rangers i Toronto Maple Leafs.

Zawodnicy Hurricanes wygrali z Philadelphia Flyers 6:3, Rangers z Boston Bruins 5:2, zaś Maple Leafs pokonali San Jose Sharks 4:1.

Ekipa Rangers przegrywała w Bostonie 0:1 i 1:2, ale w trzeciej tercji strzeliła trzy gole. O sukcesie Hurricanes w Filadelfii przesądziła z kolei druga odsłona, wygrana przez przyjezdnych 4:1 (po pierwszej było 1:2). Natomiast gracze z Toronto w rywalizacji z "Rekinami" objęli prowadzenie w 32. sekundzie po trafieniu Szweda Williama Nylandera i już go nie oddali, chociaż przez... 32 sekundy, między 5. a 6. minutą, był remis 1:1.

Rzadkim wyczynem popisał się doświadczony Joe Pavelski z Dallas Stars, który w meczu z Colorado Avalanche (3:1) wpisał się dwa razy na listę strzelców w drugiej minucie w odstępie zaledwie 18 sekund i osiągnął granicę 400 goli w karierze.

Wyniki piątkowych meczów hokejowej ligi NHL:



Anaheim Ducks - Ottawa Senators 4:0

Chicago Blackhawks - St. Louis Blues 3:2 (po dogr.)

Nashville Predators - New Jersey Devils 4:2

Dallas Stars - Colorado Avalanche 3:1

Minnesota Wild - Winnipeg Jets 7:1

Columbus Blue Jackets - Vancouver Canucks 4:2

Buffalo Sabres - Montreal Canadiens 4:1

Tampa Bay Lightning - Seattle Kraken 3:0

New York Islanders - Pittsburgh Penguins 0:1

Philadelphia Flyers - Carolina Hurricanes 3:6

Washington Capitals - Florida Panthers 4:3

Boston Bruins - New York Rangers 2:5

San Jose Sharks - Toronto Maple Leafs 1:4



tabele:

Atlantic Division

1. Toronto Maple Leafs 15 6 1 61 48 31

2. Florida Panthers 14 3 3 76 52 31

3. Tampa Bay Lightning 12 4 3 62 52 27

4. Detroit Red Wings 9 9 3 58 69 21

5. Boston Bruins 10 7 0 53 49 20

6. Buffalo Sabres 8 10 2 58 67 18

7. Montreal Canadiens 5 15 2 48 80 12

8. Ottawa Senators 4 13 1 44 69 9



Metropolitan Division

1. Carolina Hurricanes 15 3 1 64 39 31

2. Washington Capitals 13 3 5 74 50 31

3. New York Rangers 13 4 3 60 54 29

4. Pittsburgh Penguins 10 6 4 59 53 24

5. Columbus Blue Jackets 12 6 0 64 53 24

6. Philadelphia Flyers 8 7 4 47 56 20

7. New Jersey Devils 8 6 4 52 56 20

8. New York Islanders 5 10 2 32 52 12



Central Division

1. Minnesota Wild 13 6 1 74 62 27

2. St. Louis Blues 10 7 3 65 56 23

3. Nashville Predators 11 8 1 56 57 23

4. Winnipeg Jets 9 7 4 56 58 22

5. Colorado Avalanche 10 6 1 67 54 21

6. Dallas Stars 9 7 2 50 53 20

7. Chicago Blackhawks 7 11 2 45 65 16

8. Arizona Coyotes 4 14 2 37 74 10



Pacific Division

1. Calgary Flames 12 3 5 68 38 29

2. Edmonton Oilers 14 5 0 74 57 28

3. Anaheim Ducks 11 7 3 69 56 25

4. Vegas Golden Knights 12 8 0 64 61 24

5. San Jose Sharks 10 9 1 53 58 21

6. Los Angeles Kings 8 8 3 49 52 19

7. Vancouver Canucks 6 13 2 49 70 14

8. Seattle Kraken 6 13 1 54 72 13



W tabelach kolejno: zwycięstwa, porażki, porażki po dogrywce lub karnych (za jeden punkt), bramki zdobyte i stracone, punkty.