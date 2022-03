Kane jest ostatnio w świetnej formie. W minionych 13 spotkaniach zanotował osiem goli i 19 asyst.

Najważniejsze jest to, że podejmuję właściwe decyzje. W odpowiednim momencie decyduję się na strzał lub podanie - powiedział.

O wygranej jego drużyny zadecydowały ostatnie cztery minuty, w których na listę strzelców wpisali się Dylan Strome i Alex DeBrincat. Wcześniej dla Blackhawks trafili Taylor Raddysh i Kane, a dla Ducks dwukrotnie Sam Carrick, który rozgrywał swój setny mecz w NHL.

Mam 30 lat i od dziesięciu jestem zawodowcem, więc dla większości 100 meczów w takim czasie nie jest wyczynem. Ja jestem jednak z tego bardzo dumny. To dla mnie wielka sprawa - powiedział.

Carrick dopiero w tym sezonie na stałe przebił się do składu. W 53 spotkaniach obecnego cyklu zanotował 11 goli i siedem asyst. W drafcie w 2010 roku ze 144. numerem wybrał go klub Toronto Maple Leafs.

Obie drużyny nie mają większych szans na awans dla fazy play-off. W tabeli Konferencji Zachodniej Ducks sklasyfikowani są na 12., a Blackhawks na 14.

Wyniki środowych meczów hokejowej ligi NHL:



Toronto Maple Leafs - New Jersey Devils 3:2

Anaheim Ducks - Chicago Blackhawks 2:4

Colorado Avalanche - Vancouver Canucks 1:3

Buffalo Sabres - Pittsburgh Penguins 4:3 (po karnych)



