Runda zasadnicza zbliża się ku końcowi, jednak wciąż jest wiele niewiadomych. W fazie pucharowej pozostało 11 wolnych miejsc, o które rywalizuje jeszcze 17 drużyn. Wiadomo natomiast, że już 10 zespołów nie ma szans na awans i może zacząć myśleć o kolejnym sezonie.

W meczu o prymat w Metropolitan Division hokeiści Hurricanes pokonali na wyjeździe Rangers 4:2. Bramki dla gości zdobyli Andriej Swiecznikow, Jordan Staal, Seth Jarvis i Sebastian Aho. Gospodarze w tabeli dywizji tracą już wprawdzie cztery punkty do rywali, ale także mieli we wtorek mały powód do satysfakcji - 50. gola w sezonie zdobył Chris Kreider.

Dzięki zwycięstwu po dogrywce z Anaheim Ducks 3:2 Florida Panthers mają już 110 punktów, tyle samo co najlepsi do tej pory w całej lidze Colorado Avalanche. Zespół z Kolorado we wtorek nie grał i "Pantery" wykorzystały szansę na doścignięcie go, chociaż nie przyszło im to łatwo.

Goście z Anaheim dwukrotnie obejmowali prowadzenie, ale gospodarze doprowadzali do remisu po trafieniach Anthony'ego Duclaira. O ich ósmym z rzędu zwycięstwie przesądziła bramka zdobyta w dogrywce przez Jonathana Huberdeau. W bramce Ducks doskonale spisywał się John Gibson, który miał 53 udane interwencje, co jest jego rekordem kariery. Z kolei "Pantery" po raz pierwszy w historii klubu osiągnęły granicę 110 punktów uzyskanych w sezonie zasadniczym.

Maple Leafs niespodziewanie wysoko 2:5 przegrali u siebie z niemającymi już szans na awans do play off Buffalo Sabres. "Szable" wprawdzie sezonu nie zaliczą do udanych, ale z Maple Leafs sobie radzą - na cztery mecze z wyżej notowanym rywalem wygrały trzy.