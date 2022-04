W oświadczeniu wyjaśniono, że Rada ISU na bieżąco monitoruje wydarzenia na Ukrainie i ich wpływ na działalność federacji. Rada potwierdziła swoją solidarność ze wszystkimi dotkniętymi konfliktem i ponownie zdecydowanie potępiła rosyjską inwazję na Ukrainę.

Reklama

W związku z powyższym, do odwołania wydano zakaz organizowania zawodów międzynarodowych przez Rosję i Białoruś. Planowany w dniach 25-27 listopada 2022 Rostelecom Cup, w ramach Grand Prix w łyżwiarstwie figurowym, nie odbędzie się w Moskwie. Miejscowi organizatorzy rozpoczęli już sprzedaż biletów. Chętni przejęcia organizacji tych zawodów mogą składać odpowiednie wnioski.

Moskwa i Mińsk chcą zorganizować dziewięć turniejów

Portal insidethegames.biz, powołując się na ISU, podał listę kandydatów do roli gospodarza zawodów od sezonu 2022-2023 do 2026-2027. W tym wykazie Rosja wyraziła chęć goszczenia czterech turniejów, a Białoruś pięciu.

Reklama

Mińsk rywalizuje z Tajpej o mistrzostwa świata juniorów w łyżwiarstwie figurowym, które odbędą się od 26 lutego do 3 marca 2024 roku. Stolica Białorusi jest jednym z sześciu kandydatów do mistrzostw Europy w łyżwiarstwie szybkim 2025: obok Inzell, Budapesztu, Heerenveen, Hamar i Zakopanego. Miasto złożyło również wniosek o organizację ME w short tracku 2025 oraz MŚ juniorów w łyżwiarstwie szybkim w latach 2025 i 2026.

Moskwa jest jednym z ośmiu pozostałych kandydatów do organizacji MŚ juniorów w łyżwiarstwie szybkim 2025 i dołącza do Mińska jako jeden z sześciu kandydatów do edycji 2026. Miasto gospodarz zimowych igrzysk olimpijskich 2014, Soczi, ubiega się o MŚ juniorów w short tracku w 2025 roku, a podmoskiewska Kołomna aplikuje o ME w łyżwiarstwie szybkim 2026.

Władze ISU nie zapominają o tragicznej sytuacji ukraińskich łyżwiarzy. 200 tys. CHF zostanie przekazanych członkom ISU, którzy przyjęli zawodników i trenerów z Ukrainy przesiedlonych w wyniku konfliktu, jako pomoc, która ma ułatwić kontynuowanie ich działalności sportowej.

Co więcej?

Rada ISU przyjęła do wiadomości informację od ponad 20 członków ISU, którzy wezwali, aby przedstawiciele Rosji i Białorusi nie zostali dopuszczeni do udziału w Kongresie ISU 2022. Został on zaplanowany na 6-10 czerwca w Phuket w Tajlandii.

W komunikacie podano, że aktualnie taka decyzja nie zostanie podjęta. Podlega ona głosowaniu członków federacji na Kongresie ISU. W zależności od sytuacji na Ukrainie i ewentualnych kolejnych wnioskach członków ISU w tym zakresie podczas Kongresu ISU 2022, Rada ISU zadecyduje wówczas, czy takie głosowanie ma się odbyć na początku Kongresu ISU 2022.