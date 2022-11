"Czerwone Skrzydła" przegrywały już w Nowym Jorku z Rangersami 0:2, ale w drugiej tercji doprowadziły do remisu, a w trzeciej minucie dogrywki Czech Dominik Kubalik wykorzystał okres gry w przewadze liczebnej i zapewnił gościom siódme w sezonie zwycięstwo.

Mamy kilka powodów do zadowolenia. Po pierwsze, nie poddaliśmy się przegrywając 0:2 po pierwszej tercji. Po drugie, wykazaliśmy się dojrzałością, że nie rzuciliśmy się od razu do ataku, nie próbowaliśmy "na siłę" odrabiać strat, a graliśmy konsekwentnie i mądrze. Za to chłopaków spotkała miła nagroda - podsumował trener ekipy z Detroit Derek Lalonde.

Jego zespół z dorobkiem 16 punktów jest drugi w Atlantic Division, za Boston Bruins - 20.

Tuż za Red Wings plasują się hokeiści z Toronto. Maple Leafs w niedzielę pokonali na wyjeździe Carolina Hurricanes, choć również jako pierwsi stracili gola.

Decydująca okazała się trzecia tercja, w której zespół z Kanady uzyskała dwie bramki - prowadzenie dał mu John Tavares w 49. minucie, a Szwed William Nylander w 57. ustalił wynik.

Szwedzki bramkarz gości Erik Kallgren obronił 29 z 30 strzałów rywali i mógł się cieszyć z pierwszego zwycięstwa w sezonie.

Bardzo się cieszę z wygranej. Zagraliśmy świetnie w defensywie. Przy takiej postawie całej drużyny moja robota to czysta przyjemność - ocenił Kallgren.

Hurricanes doznali porażki po serii czterech zwycięstw. Z 17 punktami są na drugim miejscu w Metropolitan Division, "oczko" za New Jersey Devils.