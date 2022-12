W piątej minucie prowadzenie Senators dał Alex DeBrincat. W ósmej wyrównał Jewgienij Kuzniecow, a w drugiej tercji dla Capitals trafił Sonny Milano. To przy tych dwóch golach asystował Owieczkin.

Muszę jakoś przez to przebrnąć. Gdybym nie miał żadnej okazji do zdobycia bramki, to bym się martwił, ale miałem je i to jest najważniejsze. Ich bramkarz spisał się jednak świetnie i pozostaje mi cieszyć się ze zwycięstwa drużyny - powiedział Owieczkin, który w tym meczu oddał sześć strzałów.

Najwięcej goli w historii ligi strzelił Kanadyjczyk Wayne Gretzky - 894. Drugi jest Howe - 801, a trzeci Owieczkin - 800.

Senators do dogrywki doprowadzili za sprawą trafienia Drake'a Bathersona. Gościom wygraną w trzeciej minucie dodatkowej części gry dał Marcus Johansson.

Capitals, którzy odnieśli ósme zwycięstwo w minionych dziesięciu meczach, są na piątym miejscu w tabeli Metropolitan Division. Senators plasują się na ostatniej, ósmej pozycji w Atlantic Division.