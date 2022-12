Każdy z łącznie 256 uczestników i pierwszej rundy singla (po 128 kobiet i mężczyzn) w Melbourne otrzyma 106 250 dolarów australijskich (blisko 315 tys. zł), a zwycięzcy całej imprezy wzbogacą się o 2,975 mln (8,8 mln zł). Triumfatorzy debli zdobędą do podziału po 695 tys. dolarów (ok. 2 mln zł), a miksta - 157 750 dolarów (ok. 520 tys. zł).

Reklama

Zwiększyliśmy premie za każdą rundę, licząc od kwalifikacji do finału. Największe podwyżki wprowadziliśmy we wczesnych rundach, co w wielu przypadkach pozwoli zawodnikom zainwestować w swoje kariery i mieć dobrą pozycję wyjściową do większych sukcesów przez cały rok - skomentował dyrektor Australian Open Craig Tiley.

Turniej rozegrany zostanie 16-29 stycznia 2023 roku. Pewnych udziału jest już troje Polaków: liderka światowego rankingu Iga Świątek, Magda Linette oraz Hubert Hurkacz. Awizowany był też występ Kamila Majchrzaka, ale został on skreślony z listy startowej po tym, jak miał pozytywny wynik kontroli antydopingowej.