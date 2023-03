Triumfator 22 turniejów wielkoszlemowych nie przyjął szczepionki na chorobę wywoływaną przez koronawirusa i z tego powodu został wykluczony m.in. z ubiegłorocznego Australian Open, a także ze wszystkich imprez w Stanach Zjednoczonych.

Serb zwrócił się do amerykańskiego rządu o specjalne pozwolenie na występy w prestiżowych turniejach w Indian Wells i Miami, ale wszystko wskazuje na to, że takiej zgody nie otrzymał. Nie pomogły także listy senatorów Florydy Ricka Scotta i Marco Rubio do prezydenta Joe Bidena oraz otwarcie wyrażane wsparcie dyrektora turnieju w Indian Wells Tommy'ego Haasa, Amerykańskiej Federacji Tenisowej czy organizatorów wielkoszlemowego US Open.

Numer jeden na świecie Djokovic wycofał się z 2023 BNP Paribas Open. Po jego rezygnacji do turnieju awansuje Nikołoz Basilaszwili - napisali organizatorzy w komunikacie.

USA nie wpuszcza do kraju niezaszczepionych obcokrajowców, choć przewiduje się zmianę tej polityki od 11 maja.

Djokovic nie uczestniczył w tzw. "Sunshine Double" - imprezach w Indian Wells i Miami - od 2019 roku. Serb przyznaje, że woli opuszczać turnieje, nawet wielkoszlemowe, niż przyjąć szczepionkę.