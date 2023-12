Olianowska przebywa w Polsce już od sześciu lat. Biegle mówi w naszym języku. Od początku wybuchu wojny w Ukrainie potępiała atak Rosji na swojego zachodniego sąsiada.

Olianowska dziękuje Polsce

Tenisistka już dawno wystosowała oficjalne pismo do władz WTA o usunięcie z jej profilu rosyjskiej flagi. Teraz będzie mogła reprezentować biało-czerwone barwy.

W Polsce czuję się świetnie, wręcz rewelacyjnie. Szczególnie w sytuacji, w jakiej byłam i jakiej teraz jestem - to jest niebo a ziemia. Bardzo dziękuję Polsce za tę możliwość i wszystkim, którzy mi pomogli po drodze. Jestem naprawdę wdzięczna. Każdego dnia dziękuję za to, że mam takie możliwości, że mogę przyjechać do Kozerek i zagrać - powiedziała w rozmowie z Interią Sport.

564. miejsce w rankingu WTA

W miniony weekend Olianowska wzięła udział w Final Four LOTTO SuperLIGI, reprezentując klub KT Kubala Ustroń.

Aktualnie 22-letnia zawodniczka zajmuje 564. miejsce w rankingu WTA.