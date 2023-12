Szesnaścioro uczestników zostało przydzielonych do czterech zespołów: Hawks - Jastrzębie, Falcons - Sokoły, Eagles - Orły i Kites - Kanie. Do niedzieli drużyny będą rywalizować ze sobą w grze pojedynczej, podwójnej i mieszanej.

Hurkacz i Świątek w jednej drużynie

W drużynie The Hawks są Hurkacz, Ruud, Garcia i Iga Świątek. Ich szkoleniowcem jest Simon Aspelin. W skład The Falcons wchodzą Fritz, Nagal, Cirstea i Kazaszka Jelena Rybakina, których trenuje Chris Groh.

The Eagles są reprezentowani przez Rosjan Daniiła Miedwiediewa, Andrieja Rublowa, Mirrę Andriejewę i Sofię Kenin z USA. Ich trenerem jest John-Laffnie De Jager. W drużynie The Kites są Białorusinka Aryna Sabalenka, Hiszpanka Paula Badosa, Grek Stefanos Tsitsipas, Bułgar Grigor Dimitrow i trener Robert Lindstedt.

Mecze kończą się po jednym secie

Na początku turnieju The Hawks mierzą się z The Falcons. Po deblu mężczyzn i mikście, Świątek zagra z Garcią przeciwko Rybakinie i Cirstei. Po dwóch meczach Jastrzębie przegrywają z Sokołami 8:13. Później zaplanowano starcia między The Eagles i The Kites.

W World Tennis League zmodyfikowano zasady liczenia punktów. Nie gra się na przewagi w gemach, lecz obowiązuje zasada "nagłej śmierci" (oprócz tie-breaka). Mecze kończą się po jednym secie. O ostatecznym wyniku starcia drużyn decyduje stosunek wygranych do przegranych gemów.