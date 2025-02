Iga Świątek kontra Dajana Jastaremska

Świątek z Jastremską dotychczas grała tylko raz. W 2019 roku w Billie Jean King Cup Ukrainka wygrała w dwóch setach. 24-latka aktualnie zajmuje 48. miejsce w światowym rankingu. Dziś jej zwycięstwo nad Świątek trzeba by było uznać za wielką sensację.

Jastremska w drodze do trzeciej rundy najpierw pokonała naszą tenisistkę Magdę Linette 6:3, 7:5, a następnie wygrała z Rosjanką Anastazją Potapową 6:2, 6:3. Natomiast Świątek w pierwszej rundzie miała wolny los, a w drugiej bez żadnych kłopotów rozbiła Białorusinkę Wiktorię Azarenkę 6:0, 6:2.

Świątek czwarty raz pokonała Azarenkę

Świątek z Azarenką, która też ma wśród osiągnięć prowadzenie na liście WTA i dwukrotnie wygrywała Australian Open, grała już pięciokrotnie. Wygrała ich cztery ostatnie spotkania, a przegrała tylko raz - w 2020 roku w US Open.

We wtorek był to drugi przypadek, kiedy to Świątek w bezpośrednim starciu wygrała z Azerenką seta do zera. Wcześniej miało to miejsce w ćwierćfinale turnieju w Dausze 2024 (6:4, 6:0).

Świątek jeszcze ani razu nie triumfowała w Dubaju. W zeszłym roku odpadła w półfinale, natomiast w 2023 przegrała w finale z Czeszką Barborą Krejcikovą 4:6, 2:6.

Faworytki odpadają w Dubaju

Z turniejem pożegnały się już pozostałe Polki. Oprócz wcześniej wymienionej Linette w 1. rundzie odpadła również Magdalena Fręch. W Dubaju nie brakuje niespodzianek. Z burtę wypadły już m.in. Coco Gauff, Jelena Ostapenko, Amanda Anisimova czy Ons Jaber.