Kibic usunięty z trybun w Dubaju

22-letnia Raducanu w trakcie spotkania z Czeszką Karoliną Muchovą na chwilę przerwała grę, zeszła z kortu ze łzami w oczach i krótko rozmawiała z sędzią. Rozmawiała też z rywalką, która ją pocieszała. W dniu meczu temat nie był kontynuowany, ale w środę do zdarzenia odnieśli się zarówno organizatorzy imprezy, jak i nadzorująca rozgrywki tenisistek organizacja WTA.

Przekazano, że powodem zachowania Raducanu był siedzący w pierwszych rzędach przy korcie mężczyzna, którego zachowanie miało znamiona obsesji. Miał to być ten sam człowiek, który w poniedziałek zaczepił Brytyjkę w "miejscu publicznym" w Dubaju. Dlatego też został usunięty z trybun i - jak to określono - "do czasu oceny stanu zagrożenia" otrzymał zakaz wstępu na wszelkie rozgrywki pod egidą WTA.

Raducanu już wcześniej miała podobne problemy

W 2022 roku Raducanu miała już podobne problemy. Wówczas mężczyzna za nękanie jej, co przejawiało się m.in. wielokrotnymi wizytami pod jej domem, został skazany na prace społeczne i nałożono na niego pięcioletni zakaz zbliżania się do zawodniczki. Nie wiadomo, czy obie sprawy się łączą.

Organizacja oświadczyła także, że jest w stałym kontakcie z Brytyjką i jej sztabem, udzieliła jej również niezbędnego wsparcia, które ma pomóc "zapewnić jej lepsze samopoczucie". Raducanu, sensacyjna mistrzyni US Open z 2021 roku, która obecnie zajmuje 61. pozycję w światowym rankingu, przegrała z Muchovą 6:7 (6-8), 4:6 i odpadła z turnieju w Dubaju.