W polskiej ekipie wystąpili: Klaudia Domaradzka i Mateusz Sochowicz w jedynkach oraz dwójki Wojciech Chmielewski i Michał Gancarczyk, a także Nikola Domowicz i Dominika Piwkowska. Do Austrii biało-czerwoni stracili 2,875 s.

Strata Łotwy wyniosła 0,295 s, a USA - 0,428.

Britcher i Loch najlepsi w jedynkach. Solidne występy Polaków

W niedzielę rywalizowano też w jedynkach kobiet i mężczyzn. Wygrała Amerykanka Summer Britcher, przed Austriaczką Lisą Schulte i Niemką Julią Taubitz. Domaradzka uplasowała się na 25. pozycji.

Wśród panów najlepszy był utytułowany Niemiec Felix Loch. Drugie miejsce zajął Austriak Jonas Mueller, a trzecie Niemiec Max Langenhan. Sochowicz był 14. (PAP)

