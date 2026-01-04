W TdS Klaebo o 30,1 s wyprzedził rodaka Mattisa Stenshagena. Trzecie miejsce także zajął Norweg - Harald Oestberg Amundsen, którego strata wyniosła 1.08,2.

Na 54. miejscu sklasyfikowano Sebastiana Bryję - 8.57,4 straty. 66. był Piotr Jarecki - 14.10,3, a 68. Maciej Staręga - 17.48,1.

Niedzielny ostatni etap, 10-kilometrowy bieg ze startu wspólnego techniką dowolną, wygrał Stenshagen. Klaebo finiszował dwunasty. Bryja zajął 50. pozycję, Jarecki 60., a Staręga 69.

W klasyfikacji generalnej PŚ prowadzi Klaebo, który o 256 punktów wyprzedza Amundsena. Z Polaków najwyżej, na 94. miejscu, jest Dominik Bury. (PAP)

wkp/ cegl/