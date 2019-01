Jestem niesamowicie podekscytowany powrotem na ring w Los Angeles. Mój rywal to bardzo silny zawodnik i w tej walce zderzą się dwa style. Nie mogę się doczekać tej wojny, aby przypieczętować swoją pozycję w wadze junior ciężkiej - napisał Fonfara w mediach społecznościowych.

Ostatnią walkę Fonfara stoczył w czerwcu ub. r. w Warszawie, kiedy to przez nokaut techniczny w szóstej rundzie pokonał Ukraińca Ismaiła Siłłacha. To była jego 35. walka i 30. zwycięstwo, a 18. przed czasem.

Fonfara debiutował na profesjonalnych ringach w wieku 18 lat, a miało to miejsce w 2006 roku w Ostrołęce. Później przeniósł się do Stanów Zjednoczonych, gdzie kontynuował karierę. Dwie walki o pas WBC w wadze półciężkiej, obie przegrane z Adonisem Stevensonem, stoczył w Kanadzie. Po 12 latach wrócił do Warszawy i udanie zadebiutował w kategorii junior ciężkiej.