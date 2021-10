Po dwuletniej przerwie boks powraca do Zakopanego i to z jeszcze ciekawszym programem, ponieważ po raz pierwszy podczas jednej gali na ringu stanie dwóch zawodników, którzy już za kilka miesięcy mogą przystąpić do rywalizacji o mistrzowskie pasy.

W walce wieczoru zmierzą się bowiem polsko-ukraiński zawodnik wagi średniej Czerkaszyn oraz wysoko klasyfikowany w światowym rankingu Coria. Dla Czerkaszyna, który ostatni raz boksował w lipcu, będzie to trzeci tegoroczny występ.

Walka w Zakopanem otworzy także 25-letniemu Czerkaszynowi drogę do dużych pojedynków na terenie Stanów Zjednoczonych. Podopieczny trenera Andrzeja Liczika znalazł się już na liście największych bokserskich talentów amerykańskiej telewizji ESPN i - jak mówi - jest gotowy, żeby potwierdzić swój potencjał w starciach z najlepszymi na świecie.

Polacy z szansą na kolejne zwycięstwa

Na ringu zbudowanym w Centrum Kongresowym "Gerlach" w kompleksie Nosalowy Dwór Resort & SPA kibice zobaczą także byłego mistrza Europy oraz czołowego pięściarza świata wagi junior ciężkiej Mateusza Masternaka (45-5, 30 KO). Jego przeciwnikiem będzie Albańczyk Armend Xhoxhaj (12-1, 7KO). Masternak w tym roku stoczył już dwie zwycięskie walki.

Podczas zakopiańskiej gali swój kolejny zawodowy pojedynek stoczy też Kamil Bednarek (9-0, 5 KO). Boksujący w wadze superśredniej 25-latek w sierpniu wygrał z byłym pretendentem do tytułu mistrza świata Javierem Francisco Macielem. Tym razem skrzyżuje rękawice z pięściarzem z Meksyku - Urielem Gonzalezem (18-8-1, 14 KO).

W stolicy polskich Tatr kibice zobaczą także m.in. czołowego polskiego zawodnika wagi półciężkiej Marka Matyję (20-2-2, 9 KO) oraz Artura Górskiego (3-0, 1 KO), który we wrześniu podpisał kontrakt z grupą Knockout Promotion.