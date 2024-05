Tomasz Adamek w niedzielę chciał wrócić do domu w USA. Bokser został jednak "uziemiony" w na lotnisku "Okęcie". Straż Graniczna wyprowadziła go z pokładu samolotu. Pięściarz stwierdził, że zrobiono to bezpodstawnie. Naoczny świadek zdarzenia ze szczegółami opisał zachowanie byłego pięściarza.