Prokuratura postawiła Rutkowskiemu zarzuty. Na razie nie ujawniono ich treści. 35-latek nie zgadza się z nimi. Na razie zawodnik MMA pozostaje w tymczasowym areszcie.

Rutkowski jest zaskoczony całą sytuacją

Na profilu Rutkowskiego w mediach społecznościowych ukazało się oświadczenie w sprawie jego zatrzymania.

Reklama

W dniu 23 sierpnia doszło do zatrzymania Daniela Rutkowskiego przez nieumundurowanych funkcjonariuszy policji. Został on zatrzymany w domu, w którym przebywał ze swoją żoną oraz małoletnim dzieckiem. Zatrzymanie miało spokojny przebieg, zarówno Daniel jak i jego najbliżsi są całą sytuacją zaskoczeni, ale przede wszystkim zszokowani. Danielowi postawiono zarzuty, które są dla niego kompletnie niezrozumiałe, jak i również dla ustanowionego przez niego obrońcy. Ponadto na ten moment nie przedstawiono dowodów, z których mogłaby wynikać wina oraz zasadność stawianych oskarżeń

W obecnej chwili czekamy na rozpatrzenie środka odwoławczego na zastosowany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania i wyjaśnienie faktycznej podstawy oskarżenia.

Reklama

Przypominamy o zasadzie domniemania niewinności i prosimy wszystkich o powstrzymanie się od przedwczesnego osądu Daniela Rutkowskiego.

Prosimy o uszanowanie prywatności rodziny oraz o umożliwienie ustanowionemu w sprawie obrońcy czynienie starań o jak najszybsze dojście do prawdy, która to dla Daniela będzie przepustką do odzyskania utraconej normalności.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Rutkowski jedną z największych gwiazd KSW

Rutkowski jest jedną z największych gwiazd wagi piórkowej obecnie walczących na galach organizowanych przez federację KSW.

W klatce pokonał m.in. Filipa Pejicia, Reginaldo Vieirę, Lom-Aliego Eskijeva i Adama Soldajewa.