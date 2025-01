Tomasz Adamek znany jest ze swoich konserwatywnych poglądów. Były mistrz świata w boskie na co dzień mieszka w USA. W ostatnich wyborach prezydenckich głosował na Donalda Trumpa. W dniu jego zaprzysiężenia pojechał do Waszyngtonu. "Warto było zobaczyć to na żywo" - podkreśla 48-latek.