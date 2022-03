Higuita utrzymał 16-sekundową przewagę nad mistrzem olimpijskim z Ekwadoru Richardem Carapazem, z którym w sobotę diametralnie zmienili klasyfikację generalną po długiej ucieczce, liczącej około 120 kilometrów.

Na ostatnim etapie, kończącym się sześcioma okrążeniami toru na wzgórzu Montjuic, najszybszy był Bagioli, przed Węgrem Attilą Valterem, wyprzedzając grupę faworytów. Higuita był dziewiąty, a tuż zanim finiszował, nie odstępujący go na moment, Carapaz.

Dla 24-ketniego Higuity to pierwszy wygrany wyścig etapowy zaliczany do World Tour. Kolumbijczyk w lutym wygrał etap w Tour of Algarve w Portugalii.

Jedyny polski kolarz, który pozostał w stawce - Łukasz Owsian (Arkea-Samsic) na ostatnim etapie stracił ponad sześć minut i w końcowej klasyfikacji generalnej spadł o jedną pozycję, na 39. miejsce. W poprzednich dniach wycofali się z powodu choroby Michał Kwiatkowski (Ineos Grenadiers) i Cesare Benedetti (Bora-Hansgrohe).

