Zespół Kamila Gradka i Filipa Maciejuka Bahrain-Victorious zajął dziewiąte miejsce.

Wtorkowa rywalizacja odbyła się w nieco innym formacie niż tradycyjny. Zwykle do wyniku drużyny liczył się czas czwartego kolarza na mecie, tym razem uwzględniano wynik pierwszego.

Drugie miejsce z jedną sekundą straty zajął zespół EF Education-EasyPost, jednak to wystarczyło Cortowi, aby awansować na pozycję lidera wyścigu. Po drugim etapie prowadził jego rodak Mads Pedersen, ale jego team Trek-Segafredo był dopiero ósmy i miał 45 s straty.

Drugi w klasyfikacji generalnej jest Nathan Van Hooydonck z najszybszej we wtorek drużyny. Belg traci do Corta jedną sekundę.

W środę odbędzie się czwarty etap, na którym kolarze będą mieli do pokonania 164,7 km z Saint-Amand-Montrond do La Loge des Gardes. Wyścig potrwa do niedzieli.