Gwardię przyboczną 25-letniego Słoweńca w jego piątym występie w Wielkiej Pętli tworzyć będą: Brytyjczyk Adam Yates i Niemiec Nils Politt (mają za sobą po siedem startów w TdF), Hiszpanie Marc Soler (6) i debiutant Juan Ayuso, Belg Tim Wellens (4), startujący z francuską licencją Pavel Sivakov (1) oraz drugi debiutant, Portugalczyk Joao Almeida.

Pogacar chce powtórzyć wyczyn Pantaniego

Pogacar, zwycięzca z 2020 i 2021 roku, przystąpi do rywalizacji z zamiarem odnowienia zwycięskiej serii, po dwóch drugich miejscach w poprzednich edycjach, gdy przegrywał z Duńczykiem Jonasem Vingegaardem, który w czwartek potwierdził swój udział w wyścigu. Celem Słoweńca, zwycięzcy tegorocznego Giro d'Italia jest triumf w obydwu trzytygodniowych wyścigach - we Włoszech i we Francji. Ostatnim kolarzem, któremu udała się ta sztuka w jednym sezonie, był nieżyjący już Włoch Marco Pantani w 1998 roku.

Zwycięstwo Yatesa przed Almeidą w niedawno zakończonym wyścigu Dookoła Szwajcarii potwierdziło doskonałą dyspozycję zespołu, który skład na Tour de France ogłosił już w grudniu i od tego czasu nie zmienił swojej decyzji.

Tour de France wystartuje szybciej niż zazwyczaj

34-letni Majka był jednym z głównych pomocników Pogacara w tegorocznym Giro, zajmując 15. miejsce w klasyfikacji generalnej. Czołowy polski kolarz ma za sobą siedem startów w Tour de France od 2014 roku. Dziewięć razy stawał na etapowym podium, w tym trzykrotnie na najwyższym stopniu (2014 - Risoul i Saint-Lary-Soulan, 2015 - Cauterets), dwa razy wygrał klasyfikację górską (2014, 2016).

Tegoroczna "Wielka Pętla", przyspieszona ze względu na igrzyska olimpijskiej w Paryżu, rozpocznie się 29 czerwca we Florencji i zakończy 21 lipca w Nicei.