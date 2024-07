Atakując samotnie na ostatnim odcinku Pla d’Adet w gęstym szpalerze widzów, Pogacar mijał w pewnym momencie kibica po prawej stronie, który wyskoczył na drogę z paczką chipsów i sypnął nimi w jego twarz. Następnie niesforny fan zrobił to samo z Vingegaardem, który przejeżdżał chwilę później.

CPA z przyjemnością podejmie kroki prawne przeciwko temu osobnikowi ze względu na to, co zrobił Pogacarowi i Vingegaardowi. To brak szacunku. Takie zachowanie nie będzie tolerowane – napisał prezes CPA Adam Hansen na platformie X.

Vingegaard w sobotę dojechał do mety 39 sekund po Pogacarze, a Belg Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) stracił do zwycięzcy 70 sekund. W klasyfikacji generalnej prowadzi Pogacar przed Vingegaardem i Evenepoelem.

Było sporo buczenia i ktoś rzucał we mnie chipsami. Słyszałem też, że to samo spotkało Tadeja. To jest bardzo dziwne. Trzymaj się z dala od wyścigu. Nie rozumiem, dlaczego tu przyjeżdżasz i buczysz na ludzi - zaapelował Vingegaard.