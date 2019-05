Jak poinformowała stacja CNN, 46-letni O'Neal, gdy usłyszał historię chłopaka i problemy jego mamy z kupnem butów w odpowiednim rozmiarze - numer 18 w USA (około 38 centymetrów) - od razu postanowił mu pomóc. Przypomniał sobie swoje dzieciństwo, gdy jego rodzice mieli podobne problemy - jako nastolatek miał właśnie taki sam rozmiar stopy jak Zach Keith. Obecnie były koszykarz nosi jeszcze większy rozmiar - 22.

"Jego mama (Keitha - PAP) nie mogła kupować mu butów, bo dzieciak ma duże stopy. Przypomniałem sobie, jak kiedyś było ze mną i moimi rodzicami. Kiedyś zostałem obdarowany parą mokasynów przez właściciela firmy Friedman's Shoes z Atlanty - Bruce'a. Zrobił to dla mnie, a ja po prostu chcę +oddać+ to, co otrzymałem" - powiedział O'Neal, który pozostaje wierny tej firmie przez cały czas.

Nastolatek gra w koszykówkę, ale problemy nie dotyczyły jedynie butów sportowych, ale i wyjściowych. Jego matka przyznała, że nie miał takowych od czterech, pięciu lat.

"To bardzo nam pomoże. Nie muszę się już teraz tak martwić. Nie miał butów, ponieważ strasznie ciężko było znaleźć coś w tym rozmiarze” - wyjaśniła matka chłopaka.

Mający 216 cm wzrostu O'Neal to także mistrz świata (1994) i złoty medalista igrzysk olimpijskich w Atlancie (1996). Karierę sportową zakończył w 2011 roku.

Trzy razy zdobywał mistrzostwo NBA z Los Angeles Lakers (2000-2002 - w tych latach był też najlepszym graczem finałów), a po czwarty pierścień sięgnął z Miami Heat w 2006 r. Był 15 razy wybierany do Meczu Gwiazd Wschód - Zachód, a trzykrotnie uznawany MVP tego spotkania (2000 - razem z Timem Duncanem, 2004, 2009 - razem z Kobe Bryantem).