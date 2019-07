"Paul George jest jednym z najlepszych graczy dwukierunkowych. Jest zarówno czołowym strzelcem, jak i twardym obrońcą, którego wszechstronność podnosi jakość każdej drużyny" - powiedział prezes Clippers Lawrence Frank.

Klub z Los Angeles nie ujawnił warunków kontraktu, ale wiadomo, że po dwóch sezonach mogą być wolnymi zawodnikami lub pozostać w Clippers na kolejny rok. Decyzja należy do nich.

"To historyczny moment dla naszego klubu i naszych kibiców. Jesteśmy wdzięczni i zaszczyceni, że Kawhi zdecydował się wrócić do domu i dołączyć do Clippers" - podkreślił Frank.

Leonard pierwotnie miał podpisać umowę na cztery lata opiewającą na 140 mln dolarów. Ostatecznie trzyletni kontrakt ma zagwarantować mu od 103 do 110 mln dolarów w zależności od źródła informacji.

28-letni zawodnik, który w tym roku poprowadził Toronto Raptors do pierwszego mistrzostwa w historii, miał - jak sugerowały media - związać się z Los Angeles Lakers lub pozostać na następny sezon w Toronto. Według nieoficjalnych informacji, warunkiem jaki postawił w sprawie swojego przejścia do nowego klubu było sprowadzenie do Clippers także Paula George’a.

Teraz w Los Angeles będą dwa zespoły mające w składzie perfekcyjne duety - Lakers z LeBronem Jamesem i Anthonym Davisem oraz Clippers z parą Leonard – George.

W tegorocznych finałach NBA Leonard średnio zdobywał 28,5 pkt i po raz drugi w karierze został MVP (pierwszy raz w 2014 roku w barwach San Antonio Spurs) tej fazy rozgrywek. Toronto Raptors po raz pierwszy w historii zdobyli mistrzostwo NBA.