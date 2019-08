Najbardziej wartościowy zawodnik (MVP) tegorocznych finałów Kawhi Leonard, który po sukcesie z Raptors przeniósł się do Clippers, przeciwko niedawnym kolegom zagra w Kanadzie 11 grudnia. Wcześniej, bo 27 listopada, powrotu do Nowego Orleanu zasmakuje Anthony Davis, który zimą zażądał transferu z Pelicans i ostatecznie trafił do Lakers.

Przerwa na Mecz Gwiazd rozpocznie się 14 lutego. Dwa dni później najlepsi koszykarze staną naprzeciw siebie w Chicago. Rozgrywki zostaną wznowione 19 lutego. Faza zasadnicza zakończy się 15 kwietnia.

Rekordowa liczba 48 meczów ma rozpocząć się w godzinach przyjaznych dla kibiców w Europie.