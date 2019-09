W 2018 roku Tsai, współzałożyciel firmy Alibaba, nabył 49 procent akcji od Prochorowa za miliard dolarów, co oznacza, że przejęcie klubu kosztowało go 2,35 mld. dol. To rekordowa suma w historii NBA. Poprzedni rekord należał do właścicieli Houston Rockets, którzy kupili teksański klub za 2,2 mld dolarów.

Tsai za prawa własności do hali zapłacił blisko 1,15 mld dolarów.

"Joe jest nie tylko zapalonym fanem koszykówki, ale jednym z czołowych pionierów Internetu, mediów i e-commerce w Chinach. Jego wiedza będzie bezcenna w staraniach ligi o dalszy wzrost popularności NBA w Chinach i na innych rynkach globalnych. Dziękuję również Michaiłowi Prochorowowi i Dmitrijowi Razumowowi za ich ogromny wkład w rozwój klubu Nets i rozgrywek NBA. Opuszczają dobrze prosperującą drużynę, zespół dobrze przygotowany na przyszłe wyzwania" - powiedział komisarz NBA Adam Silver.

Nets dokonali najbardziej spektakularnych transferów w sezonie letnim. Z Golden State Warriors pozyskali jednego z najlepszych koszykarzy ligi Kevina Duranta, który jednak będzie musiał poczekać na debiut w nowym klubie. Wszystko przez zerwanie ścięgna Achillesa w finałowej rywalizacji z Toronto Raptors (2-4). Zawodnik straci prawdopodobnie zdecydowaną większość, jeśli nie cały najbliższy sezon.

Nowymi twarzami w zespole z Brooklynu będą także rozgrywający Kyrie Irving (z Boston Celtics) i środkowy DeAndre Jordan (z New York Knicks). Łącznie kontrakty kosztowały właścicieli ponad 350 mln dolarów.

Prochorow nabył Nets od Bruce'a Ratnera w 2010 roku za 220 mln dolarów, a dwa lata później "przeprowadził" klub do obiektu Barclays Center.