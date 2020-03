Zagrożenie rozprzestrzeniania się koronowirusa w Polsce jest coraz bardziej realne, a Polska Liga Koszykówki oraz Polski Związek Koszykówki dostosowuje się do obowiązujących przepisów. Premier Mateusz Morawiecki we wtorek poinformował o odwołaniu wszystkich imprez masowych. Podjęliśmy decyzję, że mecze na szczeblu PZKosz będą odbywały się zgodnie z terminarzem, ale bez udziału publiczności. Taka sytuacja będzie miała miejsce do odwołania. Mamy jednocześnie nadzieję, że kibice będą mogli jak najszybciej wrócić do hal i wspólnie przeżywać sportowe emocje - powiedział Radosław Piesiewicz, prezes Energa Basket Ligi i PZKosz, cytowany w komunikacie.

Reklama

Najbliższe spotkanie ekstraklasy koszykarzy ma odbyć się w środę, a mecze koszykarek - w sobotę.

Epidemia zapalenia płuc wywoływanego przez nowy rodzaj koronawirusa wybuchła w grudniu w Wuhan w środkowych Chinach. Według oficjalnych danych potwierdzono dotychczas ponad 109 tys. przypadków zakażenia i ok. 3,8 tys. zgonów spowodowanych wirusem. W Polsce stwierdzono do tej pory 18 przypadków zakażenia.