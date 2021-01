W ostatnim okienku eliminacji ME biało-czerwoni zagrają w Gliwicach w gr. A z mistrzami świata Hiszpanami (19 lutego) oraz dwa dni później z Rumunią.

Waczyński po raz ostatni występował w reprezentacji, będąc kapitanem drużyny, w mistrzostwach świata w Chinach we wrześniu 2019 roku, w których Polska zajęła ósmą lokatę. Potem nie był powoływany, a powodem był konflikt na linii zawodnik - PZKosz.

Lampe ostatni raz zagrał z orzełkiem na piersi w lutym 2019 w eliminacyjnym meczu MŚ z Holandią w Gdańsku. 9 stycznia ten 35-letni były gracz NBA zadebiutował w polskiej ekstraklasie w barwach Kinga Szczecin.

Po krótszej nieobecności trener może liczyć na A.J. Slaughtera, którego zabrakło w listopadowym okienku eliminacji Eurobasketu z powodu problemów zdrowotnych, jakie latem zmusiły go do przerwania treningów. Teraz wraca do formy i jest jednym z czołowych graczy Herbalife Gran Canaria.

W szerokiej kadrze są też koszykarze, którzy otrzymali po raz pierwszy powołania: 19-letni Igor Milicic jr., urodzony w Polsce syn chorwackiego szkoleniowca Igora Milicica, obecnie prowadzącego Arged BM Slam Stali Ostrów Wlkp., inny zawodnik niemieckiego Ratiopharmu Ulm 17-letni Jeremy Sochan, wnuk Juliusza Sochana, znanego działacza koszykarskiego, prezesa WOZKosz w latach 1976-81, oraz Jakub Garbacz z Argedu BM Stali.

Po raz kolejny powołania otrzymali też podkoszowi Aleksander Dziewa ze Śląska Wrocław i Adrian Bogucki z Enea Astorii Bydgoszcz, którzy debiut w seniorskiej kadrze mają ciągle przed sobą.

Z uczestników mistrzostw świata w Chinach (2019) w kadrze nie znaleźli się środkowy Dominik Olejniczak i rozgrywający Kamil Łączyński.

Ze względu na pandemię koronawirusa lutowe mecze eliminacje ME 2022 rozgrywane będą w turniejowych "bańkach", podobnie jak w listopadzie, a nie tak jak do tej pory systemem mecz i rewanż.

W ostatniej, listopadowej "bańce" w Walencji zespół trenera Taylora pokonał Rumunię 91:61 i przegrał z Izraelem 72:78. Biało-czerwoni z bilansem 2-2 zajmują drugie miejsce w tabeli. Prowadzi Izrael z kompletem zwycięstw.

Eurobasket 2022 (przesunięty o rok z powodu zmiany terminu igrzysk w Tokio) ma się odbyć od 1 do 18 września w Czechach, Niemczech, Gruzji i we Włoszech. Do turnieju finałowego awansują trzy najlepsze zespoły z każdej z ośmiu grup lub dwa czołowe poza występującymi w danej grupie współgospodarzami, którzy udział mają zagwarantowany.

Kadra Polski koszykarzy na mecze eliminacji ME w Gliwicach:

rozgrywający: Łukasz Kolenda (Trefl Sopot), Łukasz Koszarek (Zastal Enea BC Zielona), Andy Mazurczak (MKS Dąbrowa Górnicza), Jakub Schenk (King Szczecin), A.J. Slaughter (Herbalife Gran Canaria)

rzucający: Jakub Garbacz (Arged BM Slam Stal Ostrów Wlpk.), Karol Gruszecki (Trefl Sopot), Michał Michalak (Syntainics MBC Weissenfels, Niemcy), Marcel Ponitka (Zastal Enea BC Zielona Góra), Mateusz Ponitka (Zenit St Petersburg, Rosja)

niscy skrzydłowi: Igor Milicic jr., Jeremy Sochan (obaj Ratiopharm Ulm, Niemcy), Michał Sokołowski (De Longhi Treviso, Włochy), Adam Waczyński (Unicaja Malaga, Hiszpania), Jarosław Zyskowski (RETAbet Bilbao, Hiszpania)

silni skrzydłowi: Aleksander Balcerowski (Herbalife Gran Canaria, Hiszpania), Aaron Cel (Polski Cukier Toruń), Aleksander Dziewa (WKS Śląsk Wrocław), Tomasz Gielo (MoraBanc Andora, Hiszpania)

środkowi: Adrian Bogucki (Enea Astoria Bydgoszcz), Adam Hrycaniuk (Asseco Arka Gdynia), Damian Kulig (Polski Cukier Toruń), Maciej Lampe (King Szczecin), Dominik Olejniczak (Trefl Sopot).