Jordan wychował się i uczęszczał do liceum w Wilmington. Niedawno przekazał siedem milionów dolarów na klinikę rodzinną w Charlotte, która ma zajmować się leczeniem biedniejszej części społeczności.

"Jestem dumny, że po raz kolejny stałem się partnerem Novant Health i będziemy rozszerzać naszą działalność, aby zapewnić lepszy dostęp do kluczowych usług medycznych w moim rodzinnym mieście. Każdy z nas - bez względu na status społeczny - powinien mieć dostęp do wysokiej jakości opieki zdrowotnej. Bez względu na to, gdzie mieszka i czy posiada ubezpieczenie. Wilmington zajmuje specjalne miejsce w moim sercu i cieszę się, że mam możliwość pomóc tej społeczności" - powiedział 57-letni były amerykański koszykarz.

100 milionów w 10 lat

W czerwcu Jordan zobowiązał się do przekazania w ciągu 10 lat 100 mln dolarów organizacjom, które walczą o równość rasową.

Sześciokrotny mistrz NBA (1991-1993 i 1996-1998) z Chicago Bulls angażuje się od lat w pomoc najuboższym i potrzebującym. Przekazał m.in. milion dolarów ofiarom huraganu Dorian na Bahamach w 2019 r. oraz dwa miliony osobom, które ucierpiały w Karolinie Północnej i Południowej po przejściu huraganu Florence w 2018 r.

W październiku były gwiazdor ligi NBA, dwukrotny mistrz olimpijski (1984 w Los Angeles i 1992 z Dream Teamem w Barcelonie), otworzył w Charlotte swój drugi szpital, w który zainwestował siedem mln dol. W klinice pomoc otrzymują osoby o niskich dochodach lub te, które nie mają ubezpieczenia zdrowotnego i nie są w stanie opłacić leczenia. W październiku 2019 roku otwarto pierwszą placówkę Novant Health Michael Jordan Family Medical Clinic w tym mieście. Stała się ona także centrum walki z pandemią Covid-19 w stanie.