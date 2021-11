W ścisłej ligowej czołówce z sześcioma wygranymi i jedną porażką są jeszcze Miami Heat i Utah Jazz, które w środę pauzowały.

Najlepszym strzelcem "Wojowników" był tym razem nie Stephen Curry, a Jordan Poole, który zdobywając 31 punktów ustanowił własny rekord sezonu. Ten pierwszy, lider ligowych snajperów ze średnią 28,7, zadowolił się tym razem 15, podobnie jak Damion Lee.

Miles Bridges uzyskał dla pokonanych 32 pkt, a Gordon Hayward dodał 23 i 11 zbiórek. Hornets po raz pierwszy w sezonie przegrali dwa mecze z rzędu. Mecz w hali Chase Center w San Francisco obejrzał komplet 18064 widzów.

W Filadelfii liderami ekipy gospodarzy, która musiała sobie radzić bez australijskiego rozgrywającego Bena Simmonsa, Danny'ego Greena i Tobiasa Harrisa, byli drugi z braci Curry, Seth - 22 pkt i kameruński środkowy Joel Embiid - 18 pkt, dziewięć zbiórek i siedem asyst. "Szóstki" przedłużyły serię zwycięstw do czterech i legitymują się dorobkiem 6-2, takim samym jak "Byki".

W drużynie gości DeMar DeRozan miał tzw. double-double - 37 pkt (najwięcej w środowej serii spotkań) i 10 zbiórek, a Zach LaVine - 27 pkt.

Piąte zwycięstwo z rzędu, co jest najdłuższą taką serią w lidze, odnieśli Toronto Raptors, którzy pokonali na wyjeździe Washington Wizards 109:100.

Jedyny w NBA zespół z Kanady do sukcesu poprowadzili Fred VanVleet - 33 zdobyte punkty to jego rekord sezonu, a miał także sześć asyst, oraz Brytyjczyk OG Anunoby - 21.

Zawsze pomaga, gdy masz w zespole faceta takiego jak Fred, który potrafi kontrolować tempo, dokonuje dobrych wyborów, pewnie punktuje, ale znajduje też partnerów w dogodnych pozycjach do rzutu - powiedział trener Toronto Nick Nurse.

W stołecznej ekipie, która poniosła drugą porażkę z rzędu, wyróżnił się Bradley Beal - 25 pkt oraz po siedem zbiórek i asyst.

Wyniki środowych meczów koszykarskiej ligi NBA:



Cleveland Cavaliers - Portland Trail Blazers 107:104

Washington Capitals - Toronto Raptors 100:109

Indiana Pacers - New York Knicks 111:98

Orlando Magic - Boston Celtics 79:92

Philadelphia 76ers - Chicago Bulls 103:98

Brooklyn Nets - Atlanta Hawks 117:108

Memphis Grizzlies - Denver Nuggets 108:106

Minnesota Timberwolves - Los Angeles Clippers 115:126

San Antonio Spurs - Dallas Mavericks 108:109

Golden State Warriors - Charlotte Hornets 114:92

Sacramento Kings - New Orleans Hornets 112:99



tabele:

Eastern Conference



Atlantic Division

Z P proc.

1. Philadelphia 76ers 6 2 .750

2. Toronto Raptors 6 3 .667

3. Brooklyn Nets 5 3 .625

3. New York Knicks 5 3 .625

5. Boston Celtics 3 5 .375



Central Division

1. Chicago Bulls 6 2 .750

2. Cleveland Cavaliers 5 4 .556

3. Milwaukee Bucks 4 4 .500

4. Indiana Pacers 3 6 .333

5. Detroit Pistons 1 6 .143



Southeast Division

1. Miami Heat 6 1 .857

2. Washington Wizards 5 3 .625

3. Charlotte Hornets 5 4 .556

4. Atlanta Hawks 4 4 .500

5. Orlando Magic 2 7 .222



Western Conference



Pacific Division

1. Golden State Warriors 6 1 .857

2. Los Angeles Lakers 5 3 .625

3. Sacramento Kings 4 4 .500

3. Phoenix Suns 3 3 .500

5. Los Angeles Clippers 3 4 .429



Southwest Division

1. Dallas Mavericks 5 3 .625

1. Memphis Grizzlies 5 3 .625

3. San Antonio Spurs 2 6 .250

4. Houston Rockets 1 6 .143

5. New Orleans Pelicans 1 8 .111



Northwest Division

1. Utah Jazz 6 1 .857

2. Denver Nuggets 4 4 .500

3. Minnesota Timberwolves 3 4 .429

4. Portland Trail Blazers 3 5 .375

5. Oklahoma City Thunder 1 6 .143