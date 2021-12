To pierwszy sukces drużyny z Portland po serii siedmiu porażek i jednocześnie druga wygrana w ostatnich 12 spotkaniach. Lillard trafił 12 z 19 rzutów z gry, w tym sześć z 11 za trzy oraz wykorzystał 13 z 14 wolnych.

Do przerwy Trail Blazers prowadzili różnicą aż 26 "oczek" (81:55). W drugiej połowie rywalom udało się znacząco zmniejszyć rozmiary porażki. W pewnym momencie czwartej kwarty strata wynosiła zaledwie sześć punktów.

Oprócz Lillarda w zespole zwycięzców wyróżnił się rezerwowym Ben McLemore - 28 pkt (osiem "trójek). Dla Hornets 27 uzyskał LaMelo Ball, dla którego był to pierwszy występ po absencji w sześciu spotkaniach spowodowanej protokołem COVID-19. Z kolei Miles Bridiges miał double-double 14 pkt i 11 asyst.

Grający bez Giannisa Antetokounmpo i Khrisa Middletona Milwaukee Bucks przegrali na wyjeździe z New Orleans Pelicans 112:116 po dogrywce.

Obrońcom tytułu nie pomógł bardzo dobrze spisujący się Jrue Holiday (rywalizował w piątek przeciwko swojemu byłemu klubowi) - 40 punktów oraz po pięć asyst i zbiórek; trafił 18 z 36 rzutów z gry, ale tylko jeden na osiem za trzy "oczka". Wspierali go Grayson Allen - 25 pkt, Jordan Nwora - 14 pkt i 13 zbiórek.

W ekipie Pelicans wyróżnili się m.in. Devonte' Graham - 26 pkt, Jonas Valanciunas 24, Brandon Ingram 22, Josh Hart 11 i 15 zbiórek.

Stephen Curry znów był najskuteczniejszy (30 pkt), a Golden State Warriors wygrali w wyjazdowym spotkaniu z Boston Celtics 111:107.

Po pierwszej części "Wojownicy" wygrywali 68:54, lecz wiele się zmieniło po trzeciej kwarcie. Celtics triumfowali w niej 27:14 (najlepiej zagrali Jayson Tatum i Jaylen Brown) i przegrywali już tylko 81:82. W ostatniej lepiej zagrali goście, a o sukcesie przesądził Damion Lee, który wykorzystał dwa wolne na 2,8 s przed końcową syreną.

W Atlancie miejscowi Hawks ulegli Denver Nuggets 115:133, mimo że Trae Young zapisał na koncie 34 pkt i 10 asyst. O sile przeciwników decydowało kilku zawodników, m.in.: pierwszoroczniak Bones Hyland 24 pkt, Monte Morris 21, Nikola Jokic 20, 10 zbiórek, siedem asyst i Jeff Green 20.

Wyniki piątkowych meczów koszykarskiej ligi NBA:



Atlanta Hawks - Denver Nuggets 115:133

Boston Celtics - Golden State Warriors 107:111

Minnesota Timberwlves - Los Angeles Lakers 110:92

New Orleans Pelicans - Milwaukee Bucks 116:112 (po dogrywce)

Orlando Magic - Miami Heat 105:115

Portland Trail Blazers - Charlotte Hornets 125:116

Sacramento Kings - Memphis Grizzlies 105:124

Utah Jazz - San Antonio Spurs 126:128



Tabele:



Eastern Conference



Atlantic Division

Z P Proc.

1. Brooklyn Nets 21 8 .724

2. Philadelphia 76ers 15 15 .500

3. Boston Celtics 14 15 .483

4. Toronto Raptors 13 15 .464

5. New York Knicks 13 16 .448



Central Division



1. Chicago Bulls 17 10 .630

2. Milwaukee Bucks 19 12 .613

3. Cleveland Cavaliers 18 12 .600

4. Indiana Pacers 13 18 .419

5. Detroit Pistons 4 23 .148



Southeast Division



1. Miami Heat 18 12 .600

2. Charlotte Hornets 16 15 .516

3. Washington Wizards 15 15 .500

4. Atlanta Hawks 14 15 .483

5. Orlando Magic 5 25 .167



Western Conference



Pacific Division



1. Golden State Warriors 24 5 .828

2. Phoenix Suns 23 5 .821

3. Los Angeles Clippers 16 13 .552

4. Los Angeles Lakers 16 14 .533

5. Sacramento Kings 12 18 .400



Southwest Division



1. Memphis Grizzlies 19 11 .633

2. Dallas Mavericks 14 14 .500

3. San Antonio Spurs 11 17 .393

4. New Orleans Pelicans 10 21 .323

5. Houston Rockets 9 20 .310



Northwest Division



1. Utah Jazz 20 8 .714

2. Denver Nuggets 15 14 .517

3. Minnesota Timberwolves 14 15 .483

4. Portland Trail Blazers 12 18 .400

5. Oklahoma City Thunder 8 19 .296