Mecze liderów poszczególnych dywizji zawsze przyciągają większą uwagę mediów i kibiców. Podobnie było w rywalizacji Philadelphia 76ers (Atlantic Division) z Phoenix Suns (Pacific Division). Zespół "Słońc" do wyjazdowego zwycięstwa 114:109 poprowadzili - Devin Booker zdobywca 35 pkt i Chris Paul autor 16 pkt i 12 asyst. Goście w pewnym momencie przegrywali już 14 punktami. Przybysze z Arizony z nawiązką odrobili straty. Drużyna 76ers ma najgorszy bilans (32-22) spośród wszystkich sześciu liderów dywizji.

Drugi wynik (38-18) w rozgrywkach dzierżą Memphis Grizzlies. Ich bilans został poprawiony po zwycięstwie 135:109 nad Los Angeles Clippers. Do sukcesu "Niedźwiedzi" najbardziej przyczynili się Ja Morant - 30 pkt i Jaren Jackson Jr., który dodał 26 pkt i zaliczył 11 zbiórek.

Morant rzeczywiście miał swój dzień. Trafił 12 z 19 rzutów z gry. Jego dobrą formę potwierdza dziewięć z jego ostatnich meczów, w których zdobył co najmniej 30 punktów. Grizzlies zdecydowanie przewodzą w Southwest Division. Gorzej wiedzie się Clippers, którzy w Pacific Division zajmują trzecie miejsce (27-29).

Pomyślałem, że uczyniliśmy dzisiaj naszą grę jednak zbyt skomplikowaną - powiedział trener Clippers Tyronn Lue. Statystyki to potwierdzają. Mała liczba ofensywnych zbiórek i aż 17 strat jego podopiecznych przełożyła się na 21 pkt rywali.

Wyniki wtorkowych meczów koszykarskiej ligi NBA:



Atlanta Hawks - Indiana Pacers 133:112

Brooklyn Nets - Boston Celtics 91:126

Dallas Maverics - Detroit Pistons 116:86

Denver Nuggets - New York Knicks 132:115

LA Lakers - Milwaukee Bucks 116:131

Memphis Grizzlies - LA Clippers 135:109

New Orleans Pelicans - Houston Rockets 110:97

Philadelphia 76ers - Phoenix Suns 109:114

Portland Trail Blazers - Orlando Magic 95:113

Sacramento Kings - Minnesota Timberwolves 114:134



Tabele:



Eastern Conference



Atlantic Division

Z P Proc.



1. Philadelphia 76ers 32 22 .593

2. Toronto Raptors 29 23 .558

3. Boston Celtics 31 25 .554

4. Brooklyn Nets 29 25 .537

5. New York Knicks 24 31 .436



Central Division



1. Milwaukee Bucks 35 21 .625

2. Chicago Bulls 33 21 .611

2. Cleveland Cavaliers 33 21 .611

4. Indiana Pacers 19 37 .339

5. Detroit Pistons 12 42 .222



Southeast Division



1. Miami Heat 35 20 .636

2. Charlotte Hornets 28 27 .509

3. Atlanta Hawks 26 28 .481

4. Washington Wizards 24 29 .453

5. Orlando Magic 13 43 .232



Western Conference

Pacific Division



1. Phoenix Suns 44 10 .815

2. Golden State Warriors 41 13 .759

3. Los Angeles Clippers 27 29 .482

4. Los Angeles Lakers 26 29 .473

5. Sacramento Kings 20 36 .357



Southwest Division



1. Memphis Grizzlies 38 18 .679

2. Dallas Mavericks 32 23 .582

3. New Orleans Pelicans 22 32 .407

4. San Antonio Spurs 20 34 .370

5. Houston Rockets 15 39 .278



Northwest Division



1. Utah Jazz 33 21 .611

2. Denver Nuggets 30 24 .556

3. Minnesota Timberwolves 29 25 .537

4. Portland Trail Blazers 21 34 .382

5. Oklahoma City Thunder 17 36 .321