Koszykarze Legii Warszawa w środę walczyć będą w Bolonii o historyczny awans do półfinału Pucharu Europy FIBA. By znaleźć się w najlepszej czwórce tych rozgrywek, muszą w rewanżu pokonać Unahotels Reggio Emilia co najmniej różnicą czterech punktów.

Stołeczna drużyna przegrała pierwsze spotkanie, niezwykle wyrównane i zacięte, na własnym parkiecie 68:71. Trener Legii Wojciech Kamiński wierzy, że jego zespół stać na odrobienie strat, bo forma jego koszykarzy rośnie. Reklama W sobotę w meczu ligowym stołeczni zawodnicy pokonali we Wrocławiu czwarta drużynę tabeli Śląsk 91:78. Liderem był w tym spotkaniu, podobnie jak w pierwszym meczu z Reggio Emilia, Raymond Cowels III - uzyskał 26 pkt, trafiając m.in. 7 z 11 rzutów za trzy punkty. Puchar Europy FIBA. Legia krok dalej od awansu Zobacz również Śląsk to bardzo wymagający przeciwnik, ale daliśmy radę, co napawa nas optymizmem przed rewanżowym spotkaniem ćwierćfinału FIBA Europe Cup, który rozegramy w Bolonii - powiedział trener Kamiński. Po raz ostatni Legia walczyła w tej fazie europejskich pucharów w 1971 r. i uległa wówczas w dwumeczu w 1/4 finału Pucharu Zdobywców Pucharów drużynie Fides Neapol. Reklama Śląsk skorzysta na zawieszeniu rosyjskich drużyn? Śląsk, czyli drugi przedstawiciel polskiej ligi na europejskich parkietach w tej części sezonu, zmierzy się w 15. kolejce Pucharu Europy w Hamburgu z Towers. We Wrocławiu gospodarze wygrali 87:71. W poprzedniej kolejce podopieczni trenera Andreja Urlepa pokonali Dolomiti Energa Trydent 77:68, odnosząc trzecie zwycięstwo w sezonie, czym przybliżyli się do udziału w fazie play off. Amerykańska koszykarka zatrzymana na lotnisku w Moskwie Zobacz również Szansa Śląska na udział w kolejnej rundzie (po osiem najlepszych ekip z obydwu grup) jest większa także ze względu na zawieszenie rosyjskich drużyn po agresji tego kraju na Ukrainę. W grupie A występuje Lokomotiw Kubań Krasnodar, który prawdopodobnie nie rozegra już spotkań do końca rundy zasadniczej. Program meczów polskich drużyn w europejskich pucharach:



środa, 16 marca



Puchar Europy koszykarzy, 15. kolejka

Hamburg Towers - Śląsk Wrocław (godz. 19.30)



Puchar Europy FIBA, 2. mecz ćwierćfinału

Unahotels Reggio Emilia - Legia Warszawa (20.30)

