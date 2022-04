Koszykarze Legii wyeliminowali mistrza Polski, pokonując go po raz trzeci w stolicy przy oszałamiającym dopingu kompletu publiczności. Warszawiacy przystępowali do play off z szóstej pozycji, a broniąca tytułu Stal z trzeciej.

Legia Warszawa - Arged BM Stal Ostrów Wlkp. 85:81 (20:18, 26:18, 19:33, 20:12)

Legia Warszawa: Raymond Cowels III 25, Robert Johnson 18, Adam Kemp 11, Jure Skific 9, Grzegorz Kulka 8, Łukasz Koszarek 7, Muhammad-Ali Abdur-Rahkman 5, Dariusz Wyka 2, Grzegorz Kamiński 0

Arged BM Stal Ostrów Wlkp.: Trey Drechsel 14, Jakub Garbacz 13, James Florence 12, Denzel Andersson 12, Damian Kulig 11, Kobi Jordan Simmons 8, Michael Young 6, James Palmer Jr. 4, Jarosław Mokros 1