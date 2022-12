Mistrzynie Polski z Polkowic po zwycięstwie w ostatniej kolejce w spotkaniu na szczycie gr. A nad Valencia BC (76:73) czeka tym razem potyczka w Bourges. Liderkami ekipy z Francji, która ostatnio pokonała węgierski Atomeromu Szekszard (83:62), są mająca serbskie obywatelstwo Amerykanka Yvonne Anderson - średnio 17,2 pkt, 3,6 zbiórki i 3,2 asysty, oraz była zawodniczka Arki Gdynia, Kanadyjka Kayla Anderson - średnio 11,2 pkt i 11 zbiórek.

Koszykarze Anwilu w drugim etapie PE FIBA w gr. L będą rywalizować, oprócz zespołu cypryjskiego, z rumuńskim CSM CSU Oradea oraz Brose Bamberg. Keravnos w I etapie był najlepszą drużyną grupy D, w której wszystkie ekipy miały bilans 3-3. Anwil zajął drugie miejsce w gr. G z bilansem 4-2 (pierwsza lokata przypadła fińskiemu Karhu Kauhajoki).

W Pucharze Europy koszykarek cztery polskie drużyny czekają mecze 6., ostatniej kolejki. Dwie z nich są już pewne awansu do drugiej fazy. To lider grupy C PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp. (bilans 4-1), który zmierzy się we własnej hali z najsłabszą w grupie Slavią Bańska Bystrzyca (0-5), i Polski Cukier AZS UMCS Lublin (3-2), który zagra przed własną publicznością z zamykającą tabelę gr. A Ramlą Hasharon (1-5).

Blisko awansu jest rywalizująca w grupie D VBW Arka Gdynia (3-2), która podejmie najsłabszy zespół - rumuński Arad (1-4) i wygrana nad nim zapewni zespołu trenerki Jeleny Skerovic udział w drugim etapie. Występujący w tej samej grupie KS Basket 25 Bydgoszcz (2-3) czeka wyjazd do tureckiego lidera OGM Orman Ankara (4-1).

Koszykarze Śląska Wrocław, jedyny zespół bez zwycięstwa w grupie B Pucharu Europy, zagrają we wtorek w Tel Awiwie w 8. kolejce z Hapoelem. Rywale mają bilans 3-4 i przegrali trzy ostatnie mecze w tych rozgrywkach. Śląsk jest natomiast niepokonany w polskiej lidze - w niedzielę w Sopocie w meczu na szczycie wygrał z Treflem 88:74 i ma 11 zwycięstw.